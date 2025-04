Cerimônia da Medalha da Inconfidência é adaptada em luto pela morte do papa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A tradicional cerimônia da Medalha da Inconfidência, que acontece na manhã desta segunda-feira (21/4) em Ouro Preto, será marcada por mudanças em razão do luto oficial decretado em Minas Gerais após a morte do papa Francisco. O governo estadual decidiu adaptar o evento em respeito à memória do pontífice argentino, que morreu aos 88 anos, em Roma.

Entre as alterações, não haverá execução de músicas durante a solenidade, incluindo o Hino Nacional, que tradicionalmente abre a cerimônia. A bandeira de Minas Gerais foi hasteada a meio mastro, em sinal de pesar. Além disso, durante a entregada da medalha, haverá um minuto de silêncio em homenagem ao líder da Igreja Católica.

O governador Romeu Zema (Novo) já havia prestado homenagem ao papa mais cedo, exaltando seu legado de humildade e justiça social. O luto oficial no estado foi decretado por sete dias. A Medalha da Inconfidência é a maior honraria concedida pelo governo de Minas e celebra, anualmente, o Dia de Tiradentes.

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu aos 88 anos após semanas internado para tratar uma bronquite que causou dificuldades respiratórias. Diagnosticado com pneumonia bilateral, ele havia recebido alta hospitalar há cerca de um mês. A morte foi confirmada pelo Vaticano.

Primeiro papa sul-americano da história da Igreja Católica, Francisco foi escolhido em 2013, após a renúncia de Bento XVI. Jesuíta, adotou o nome de São Francisco de Assis, símbolo da humildade, da amor à natureza e da caridade com os pobres.

