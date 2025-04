Pressionado por anistia, Motta recebe medalha de Zema e exalta democracia

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), recebeu o Grande Colar da Inconfidência das mãos do governador Romeu Zema (Novo) nesta segunda-feira (21/4), em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais. Em discurso, o parlamentar disse que a democracia é fruto de "resistência" e vigília constante.

Pressionado para pautar o projeto de anistia dos condenados pelos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, o parlamentar fez um breve retrospecto da democracia brasileira, desde a Inconfidência Mineira até a redemocratização, em 1985.

"A estrada que nos trouxe até aqui foi bem nebulosa. Tivemos conquistas importantes, marcos de avanço na Constituição democrática e republicana do país, mas também tivemos retrocessos. Cada passo teve seu custo".

"Nossa democracia é jovem, ainda imperfeita, mas viva. Essa democracia que nos abriga é fruto da resistência, da coragem e do trabalho de tantos brasileiros. É também uma vigia constante, é a escolha de todos nós", emendou.

Com o a urgência pela anistia na sua mesa, Motta é pressionado por parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e membros do centrão. Apesar das movimentações do grupo bolsonarista, o deputado tem segurado o projeto e afirmado que a decisão será dos líderes da Câmara.

Neste contexto, Motta ainda elogiou os colegas parlamentares e disse que o Congresso é o lugar das diferenças. Segundo ele, é no Legislativo que os direitos são protegidos.

"O papel do Parlamento se engrandece, pois o Parlamento é, por essência, o lugar do encontro das diferenças. É ali que as vozes diversas, representantes da nossa sociedade decidem que direitos serão protegidos, que transformações serão feitas e o futuro será traçado. Diariamente, tomamos decisões que moldam políticas públicas, atualizam leis e buscamos responder necessidades de um país diverso e em constante transformação", afirmou.

Motta discursou após receber a medalha e deixou o evento. Ele pediu desculpas ao governador e aos presentes e seguiu para cumprir agendas em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, para cerimônias em homenagem aos 40 anos da redemocratização e da morte do presidente Tancredo Neves.