Zema e Ratinho Jr. defendem que Cosud se espelhe na Otan

440

Zema foi criticado por falas contra as regiões Norte e Nordeste (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)





ALMG aprova Cosud

O grupo teve a sua criação aprovada em segundo turno pela Assembleia Legislativa de Minas Gerias (ALMG) na última quarta-feira, 18. Os deputados formaram maioria para dar aval a um Projeto de Lei (PL) que autoriza, da parte mineira, a criação do grupo associativo que integra o estado a São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Falas de Zema

No início de junho, durante evento que reuniu os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Cláudio Castro (PL-RJ), Renato Casagrande (PSB-ES), Eduardo Leite (PSDB-RS), Ratinho Júnior (PSD-PR) e Jorginho Mello (PL-SC), em Belo Horizonte, Zema foi criticado por uma fala em que dizia que Sul e Sudeste são compostos por “estados onde, diferentemente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial”.

Pouco mais de dois meses após a repercussão da fala no encontro com governadores, Zema voltou às manchetes pelo mesmo motivo, após entrevista ao Estado de S. Paulo . O mineiro tornou a comparar Norte e Nordeste com os membros do Cosud e disse que há uma discrepância entre as regiões no quesito representatividade geográfica e econômica em relação à atenção do governo federal.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), defenderam neste sábado (21/10), em São Paulo, que o Consórcio de Integração dos Estados do Sul e do Sudeste (Cosud) integre as respectivas forças de segurança se espelhando na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).