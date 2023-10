Silveira critica privatização da Cemig e cobra referendo de Governo Zema

440

Ministro do governo Lula cobrou participação popular na decisão sobre futuro da Cemig (foto: EVARISTO SA / AFP) O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se posicionou contrário ao processo de desestatização da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) pautado pelo governo estadual. Em evento em Brasília nesta quinta-feira (19/10), ele classificou a postura do governador Romeu Zema (Novo) como ‘entreguista’ e defendeu que a transferência da gestão da empresa à iniciativa privada seja condicionada à aprovação popular mediante votação em referendo.









Silveira criticou as intenções do governo estadual por considerar a energia elétrica um serviço estratégico para o Poder Público e comparou a postura de Zema à do ministro da Economia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes. O ministro de Minas e Energia ressaltou que a Constituição do Estado determina que a desestatização de empresas como a Cemig e a Copasa devem ser definidas a partir de referendo popular.





“Eu tenho registrado que discordo de qualquer político entreguista. Sou um grande crítico da política econômica implementada pelos Paulo Guedes e sou um grande crítico da política que o atual governador de Minas faz com relação a essas áreas estratégicas. Ele está discutindo, por exemplo, tirar o direito do povo mineiro de ir às urnas para decidir se vai privatizar a Cemig. Está na Constituição mineira. Um grande Mineiro, ex-presidente da República, Itamar Franco colocou na Constituição dando o direito ao povo de decidir se privatiza ou não a Cemig, se entrega ou não a Cemig, como ele quer fazer. Tenha coragem de deixar o povo ir às urnas decidir. Não, manda uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para Assembleia Legislativa para poder tirar o direito do povo do povo mineiro. Nós vamos lutar contra isso”, afirmou Silveira





O ministro fala especificamente sobre o parágrafo 17 do artigo 4 da Constituição do Estado, que determina a necessidade de consulta pública no caso de privatização da Cemig, Copasa ou Gasmig. Esta não é a primeira vez que Silveira se pronunciar publicamente contra a privatização de empresas do setor energético: no episódio do apagão nacional em 15 de agosto, o ex-senador disse que a transferência da Eletrobras ao setor privado "fez mal ao Brasil"





Em nota publicada nesta quarta-feira (18/10), o Governo de Minas afirmou que pretende se manter como ‘acionista-referência’ e com direito a veto no modelo de corporação proposto. O estado manteria os 17% das ações da empresa, que passaria a ter sua participação aberta na bolsa de valores sem um controlador definido. O texto também afirma que, com a alteração, não haverá reajuste nas contas de luz, cujos valores seguirão definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).