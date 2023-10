Zema se reúne com deputados após entrega de plano de recuperação fiscal

440

Governador Romeu Zema (Novo) se reuniu com deputados estaduais da base e com secretários nesta terça-feira, um dia após entrega do plano de Recuperação Fiscal para o estado de Minas Gerais (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) O governador Romeu Zema (Novo) se reuniu com deputados estaduais da base na noite desta terça-feira (17/10) no Palácio da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O evento teve como objetivo aproximar os nomes da situação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) do próprio governador e do secretariado, uma demanda antiga de quem compõe os grupos ligados ao Executivo, maioria do parlamento.





Na saída, o deputado Eduardo Azevedo (PSC) disse que o evento foi um encontro informal entre os secretários e os parlamentares. Segundo ele, apenas Zema e o secretário de Governo, Gustavo Valadares, fizeram pronunciamentos.





"Foi mais uma questão do governo chamar os deputados para fortalecer os laços com a base dentro da Assembleia Legislativa [...] Especificamente, nenhuma pauta foi tratada, apenas o pedido para estarmos alinhados para os projetos que virão nos próximos anos durante todo o mandato", disse o parlamentar, que deixou o Palácio cerca de meia hora após o horário marcado para o início do encontro.

A lista de presença não foi oficialmente divulgada até a última atualização da reportagem. Fontes apontam que 46 dos 57 parlamentares convidados estiveram no Palácio da Liberdade.

Pautas como o possível congelamento dos salários dos servidores públicos com o Regime de Recuperação Fiscal e a já aprovada votação do aumento de 2% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em diversos produtos geraram ruídos na comunicação entre governo e sua base. Segundo os parlamentares, o encontro informal teve o objetivo de aparar essas arestas.





Em entrevista na saída do evento, o deputado Cristiano Caporezzo (PL) reiterou o caráter informal do encontro, mas destacou que tanto Zema,quanto Valadares trataram especificamente sobre o RRF e a precarização da Cemig. O parlamentar, ligado ao bolsonarismo e à Polícia Militar, destacou que, embora seja base governista, apresentou suas reticências quanto ao projeto de Recuperação Fiscal.





"O governo está interessado em promover pautas relevantes ao estado como o Regime de Recuperação Fiscal e a privatização da Cemig. Da minha parte, já deixei bastante claro que só voto a Recuperação Fiscal se as perdas inflacionárias da Segurança Pública forem pagas e com o compromisso de que nao vai haver uma estagnação dos salários [...] eles falaram que isso não confere, que o salário vai continuar sendo corrigido de acordo com a inflação, mas eu preciso ler o texto pra acreditar", disse o deputado.