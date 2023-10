Zema: Servidor terá direito a dois reajustes durante recuperação fiscal

440

O governador Romeu Zema (Novo) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A) Caso seja aprovada a proposta de adesão do governo de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), os servidores públicos terão direito ao menos a duas revisões salariais durante a vigência das condições exigidas para a renegociação da dívida do estado com a União. A informação foi divulgada pelo governador Romeu Zema (Novo) por meio de sua assessoria, mas não cita o período de vigência, que é de até nove anos, segundo a Lei Complementar aprovada pelo Congresso que rege o RRF.









“Vale destacar, também, que as duas revisões de remuneração não limitam o Estado na concessão de outros aumentos. Isto significa que, uma vez alcançadas as condições econômico-financeiras e a disponibilidade de recursos no caixa do Tesouro Estadual, outras recomposições poderão ocorrer. Para tanto, bastará que a nova previsão esteja contemplada nas atualizações periódicas do RRF”, diz o governo em comunicado à imprensa.





De acordo com o governador, a adesão ao RRF vai tornar a dívida do Estado administrável. Ele lembrou ainda que o estado conseguiu regularizar o pagamento do salário do funcionalismo e concedeu, ano passado, uma correção-geral de 10,6% para todos os servidores.

“Queremos seguir nesse caminho de estabilidade e, para isso, é essencial a adesão ao RRF, uma vez que irá tornar a dívida do Estado administrável e permitir que Minas tenha cada vez mais recursos para investir na melhoria dos serviços prestados aos mineiros", conluiu.





Atualmente, de acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), a dívida pública estadual é de R$ R$ 165,61 bilhões. Desse total, R$ 156,26 bilhões (94%) referem-se a valores devidos à União ou dívidas com instituições financeiras que têm o governo federal como garantidor, valor que vai ser renegociado com a adesão de Minas ao RRF.