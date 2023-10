Confederação de servidores move ação no STF contra aumento salarial de Zema

440

Ação no STF contesta aumento do salário do governador Romeu Zema (foto: Marcos Evangelista/Imprensa MG)

A Confederação das Carreiras Típicas de Estado (Conacate) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de inconstitucionalidade contra o aumento salarial recebido pelo governador Romeu Zema (Novo).

Em abril deste ano, a pedido de Zema, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou um aumento de até, 298% do salário do governador, que passou de R$ 10.500 para R$ 37.589,96, retroativo a abril, chegando a R$ 41.845,49 em fevereiro de 2025. A lei foi sancionada em maio e garantiu também o reajuste dos salários do vice-governador Mateus Simões (Novo) e dos secretários e secretários-adjuntos, também com aumentos sucessivos até 2025.

A confederação, que representa os servidores públicos federais e estaduais dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas, sustenta que a aprovação do aumento fere a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), pois não previu em seu texto original estudo do impacto financeiro dos aumentos, violando os princípios da probidade, moralidade, transparência e anterioridade dos atos.



Alega, ainda, existência de vício formal sob o argumento de que a Lei não foi precedida de previsão orçamentária, violando dispositivos da LRF relacionados a criação de despesas com pessoal, além de descumprir a Constituição Federal que também disciplina essa matéria.

A confederação pede a suspensão da eficácia da lei e a declaração de sua inconstitucionalidade. O relator do processo, que começou a tramitar no último dia 5, é o ministro Cristtiano Zanin. Em despacho ontem, o ministro solicitou informações ao governo do estado e à Assembleia Legislativa. O governador ainda não se manifestou sobre a ação.