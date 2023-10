PT nega relações com o Hamas, mas diz que Israel pratica genocídio em Gaza

440

A legenda ainda parabenizou o governo brasileiro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelos esforços na repatriação de brasileiros na zona de conflito, além de manifestar apoio na atuação do país na presidência do Conselho de Segurança da ONU.





Veja a íntegra da resolução O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, reunido no dia 16 de outubro de 2023, aprovou a seguinte resolução sobre a situação na Palestina e Israel:

O PT apoia, desde os anos 1980, a luta do povo palestino por sua soberania nacional, bem como a Resolução da ONU pela constituição de dois Estados Nacionais, o Estado da Palestina e o Estado de Israel, garantindo o direito à autodeterminação, soberania, autonomia e condições de desenvolvimento, com economia viável para a Palestina, buscando a convivência pacífica entre os dois povos;

O PT historicamente mantém relações partidárias unicamente com a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), assim como com a Autoridade Nacional Palestina sediada em Ramallah;

O PT condena, desde sua fundação, todo e qualquer ato de violência contra civis, venham de onde vierem. Por isso, condenamos os assassinatos e sequestro de civis, cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realiza, neste exato momento, um genocídio contra a população de Gaza, por meio de um conjunto de crimes de guerra;

O PT parabeniza os esforços empreendidos pelo Governo brasileiro, sob a condução do Presidente Lula, voltados à repatriação rápida de brasileiros na região do conflito e pelo acesso à ajuda humanitária na região da Faixa de Gaza, com a retirada dos bloqueios impostos por Israel que impactam diretamente a população civil, além do pronto restabelecimento do fornecimento de água, energia elétrica, alimentos, medicamentos e combustíveis na região, bem como a defesa da imediata libertação dos reféns civis israelenses.

O PT manifesta apoio à atuação do Brasil, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, em linha com a tradição diplomática brasileira, em prol de um cessar fogo e pelo cumprimento das resoluções da ONU, especialmente as que garantem a existência do Estado da Palestina e uma relação pacífica com Israel;

O PT alerta contra os riscos de uma escalada do conflito. O mundo não precisa de mais guerras. O mundo precisa de paz;

O PT convoca sua militância a participar das atividades em defesa da paz, em defesa da solução dos dois Estados (Palestina e Israel) e em defesa dos direitos do povo palestino a uma vida pacífica e com soberania nacional.

Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores Brasília, 16 de outubro de 2023 A guerra entre Israel e Hamas entrou no seu décimo dia nesta segunda. Ao todo, 2,6 mil palestinos e 1,4 mil israelenses morreram no conflito, sendo a maioria civis. A Força Aérea Brasileira (FAB) repatriou 916 pessoas e 24 animais de estimação.

O diretório nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) publicou uma resolução sobre a situação na Faixa de Gaza, nesta segunda-feira (16/10). Desde que o conflito no Oriente Médio foi deflagrado no dia 7 de outubro, a legenda vinha sendo atacada por alas do bolsonarismo que tentavam fazer uma ligação entre o PT e o Hamas.