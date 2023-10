Países vizinhos pedem ajuda ao Brasil para repatriar seus cidadãos

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou, nesta segunda-feira (16/10), que Argentina, Uruguai e Paraguai pediram ajuda ao Brasil para repatriar os cidadãos que estão em Israel ou na Faixa de Gaza, mas que a prioridade é resgatar os brasileiros que desejam voltar ao país.

“Outros países da América do Sul solicitaram apoio do Brasil desde a semana passada, mas, neste momento, estamos concentrados em repatriar 1º todos os brasileiros. Posteriormente a isso, certamente o governo brasileiro pode apoiar de maneira cooperativa outros países. Mas as operações vão continuar até que o último brasileiro queira voltar ao Brasil”, disse.