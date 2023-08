Alexandre Silveira: 'Privatização da Eletrobras fez mal ao Brasil'

440

A declaração foi dada em entrevista coletiva sobre o apagão (foto: Raimundo Paccó/Esp.CB/D.A Press)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a privatização da Eletrobras “fez muito mal” ao sistema elétrico brasileiro. A declaração foi dada em entrevista coletiva sobre o apagão que atingiu várias regiões do país nesta terça-feira (15/8). “A minha posição é de que a privatização da Eletrobras fez muito mal, em especial no modelo que ela ocorreu, ela fez sim mal ao sistema”, declarou.

Na véspera, o então presidente da companhia, Wilson Ferreira Junior, renunciou ao cargo. A empresa informou que o conselho de administração elegeu Ivan de Souza Monteiro como substituto, que era presidente do conselho de administração. “A renúncia do presidente Wilson ontem (14/8) vem reafirmar as nossas críticas à condução do conselho da Eletrobras depois dela privatizada e vem reafirmar mais uma vez que foi realmente uma perda para o Brasil”, disse Silveira.

“Essa mudança abrupta sem uma sinergia com a política pública e com as nossas vinculadas, reafirma o que eu tenho dito, a privatização tirou a possibilidade de nós termos um sistema elétrico nacional mais harmônico. É uma posição que já externei”, acrescentou.

Apagão

O apagão registrado na manhã desta terça, que atingiu 25 estados e o Distrito Federal, foi causado por uma interrupção de energia na interligação Norte/Sudeste. Segundo o ministro, o ocorrido não tem a ver com problemas de segurança energética e foi um evento “extremamente raro”. Sem explicar ao certo os motivos da falha, Silveira afirmou que os dados técnicos serão disponibilizados nas próximas 48 horas.