Stedile na CPI do MST: 'Metade do agronegócio apoiou Lula'

Stedile: "Há 500 mil famílias assentadas no Brasil. Se em 1% desses assentamentos há desvios, vocês teriam que ouvir aqui 5 mil famílias" (foto: Evandro Éboli/CB/DA.Press)

Principal liderança nacional do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), João Pedro Stedile depõe neste momento na CPI que investiga invasões de terra e chegou à Câmara cercado de apoiadores do movimento, lideranças religiosas de matrizes africanas e parlamentares da esquerda.Nem todos simpatizantes e apoiadores de Stedile puderam entrar no apertado plenário onde ocorre a audiência, com capacidade para apenas 80 pessoas. No local onde comumente a comissão funciona, cabem bem mais, quase o dobro, cerca de 150 pessoas. Lugar, contudo, está fechado, sem qualquer evento.