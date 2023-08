Deltan ironiza fala de Janja: 'cotada para o Ministério de Minas e Energia'

440

Deltan ironizou fala de Janja e remeteu à 'dança das cadeiras' nos ministérios de Lula (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) O ex-deputado federal e ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos-PR) ironizou fala da primeira-dama Rosângela ‘Janja’ da Silva associando o apagão desta terça-feira (15/8) à privatização da Eletrobras.









“A Janja é uma das cotadas para o Ministério de Minas e Energia na reforma ministerial?”, escreveu o ex-procurador ligado à Operação Lava-Jato e à prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marido de Janja,





Ele, porém, Dallagnol foi o deputado federal mais votado do Paraná no último pleito, eleito na esteira do bolsonarismo e de sua atuação na Operação Lava-Jato.Ele, porém, perdeu seu mandato por decisão unânime do TSE , que entendeu que o ex-procurador se exonerou do cargo para evitar que processos que o Conselho Nacional do Ministério Público tinha contra ele se tornassem administrativos.









A fala de Deltan se dá em meio a momento de pressão do governo federal por parte do Congresso Nacional para trocas na Esplanada dos Ministérios. Atualmente, a pasta de Minas e Energia está sob o comando do ex-senador Alexandre Silveira (PSD-MG).





O Ministério de Minas e Energia criou um grupo especial para apurar as causas do blackout e medidas para que a falha não se repita. O ministro Silveira tem entrevista coletiva marcada para as 16h30 desta terça-feira.