'O Brasil voltou! Voltou ao apagão!', diz Ciro Nogueira

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL) (foto: Pedro França/Agência Senado) O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL), mencionou a queda de energia na manhã desta terça-feira (15/8) pelo Brasil para fazer novas críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele apontou que o apagão começou no início do ano e culpou a atual gestão pelo aumento de R$ 0,41 na gasolina.









Apagão no Brasil! Aconteceu hoje, mas comecar, começou em 01 de janeiro. O Brasil voltou! Voltou ao Apagão! A gasolina, lembra? Subiu hoje 0,41 para as distribuidoras. O apagão da BR! Governo do Apagão! %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 15, 2023





Apagão

O Ministério de Minas e Energia (MME) criou uma sala de situação para acompanhar os desdobramentos do apagão que atingiu todos os estados brasileiros na manhã desta terça-feira (15/8). Em nota publicada nas redes sociais, a pasta informou que o ministro Alexandre Silveira também determinou a apuração das causas do incidente.





De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), um problema no sistema nacional interrompeu o fornecimento de 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. O Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste também foram afetados.





A interrupção ocorreu devido à abertura, às 8h31, da interligação Norte-Sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas”, informou o Ministério de Minas e Energia em nota publicada nas redes sociais. A interligação é o conjunto de linhas de transmissão que ligam as instalações de geração de energia do Norte e Nordeste com as majoritariamente de consumo do Sudeste do país.





A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e, até 9h16, 6 mil MW já foram recompostos. Já houve retomada das cargas afetadas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. “A equipe do MME está trabalhando para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível”, completou o ministério.