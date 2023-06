Ciro Nogueira sobre avaliação do governo Lula: 'Estagnado'

Senador voltou a criticar a gestão do presidente Lula (foto: Agência Senado/Reprodução)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), comentou a avaliação do governo Lula divulgada pelo Datafolha e disse que o governo está "estagnado". Apesar das críticas do parlamentar, de acordo com o levantamento, apenas 27% dos entrevistados reprovavam a terceira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).