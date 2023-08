Ciro Nogueira chama Marina Silva de 'completamente ultrapassada'

440

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) acredita que a ministra Marina Silva não irá terminar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente da pasta (foto: Pedro França/Agência Senado e Rebeca Hoefler/MMA) O senador Ciro Nogueira e presidente do Partido Progressistas (PP) afirmou que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é ultrapassada e que não acredita que ela seguirá na pasta até o final do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2026.









"Anote. Eu fiz uma previsão aqui: aguarde se a Marina vai terminar esse governo. A mesma coisa aconteceu no outro governo. Vai ter que sair. É uma pessoa completamente ultrapassada. Que só pensa em atrapalhar o país. O Lula foi praticamente obrigado a colocar ela (no MMA) por conta da imagem positiva que ela tem no exterior porque ela só faz atrapalhar esse pais", afirmou.





Nogueira justificou a afirmação dizendo que as tentativas da ministra de implementar medidas ambientas, como o desmatamento zero que foi citado anteriormente na entrevista, causariam a paralisação do agronegócio brasileiro.



"Ela quer uma moratória completa. Nós temos que ter um respeito com o meio ambiente do nosso país mas nós temos que desenvolver, nós temos que alimentar as pessoas. É lógico que com respeito e não precisamos agredir o meio ambiente", frisou.

Na sequência, o senador seguiu argumentando sobre as atitudes de Marina: "Por ela nós voltamos para as cavernas. Não cuidavam das pessoas, não alimentavam as pessoas. É uma pessoa completamente fora do tempo que nós vivemos hoje.