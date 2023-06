Zambelli para Ciro Nogueira: 'Pior ministro do Governo Bolsonaro'

440

Ciro Nogueira disse que Zambelli era uma das culpadas pela derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados/Waldemir Barreto/Agência Senado ) A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) rebateu a fala do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que a culpou pela derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, juntamente com o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes e o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB).





Em redes sociais, a parlamentar disse que Ciro Nogueira não "tinha moral para falar de ninguém", pois ele "foi o pior ministro do Governo Bolsonaro". Ciro Nogueira ocupou a Casa Civil na gestão Bolsonaro.

Helicóptero do Cerrado não tem moral pra falar de ninguém. Foi o pior ministro do Governo Bolsonaro e vem criticar o melhor deles, tudo isso pra apagar o bem que falou do Bolsonaro e tentar MAIS espaço no desgoverno Lula. Não tem só duas caras, tem ausência de ética também. %u2014 Carla Zambelli (@Zambelli2210) June 15, 2023





Ciro critica Zambelli, Guedes e Roberto Jefferson

Ciro Nogueira (PP) analisou os fatores que levaram à derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições e apontou Zambelli, Guedes e Roberto Jefferson como alguns dos responsáveis





Folha de S. Paulo. "Perdemos essa eleição para nós mesmos. Houve alguns erros na condução da comunicação da pandemia, por exemplo, Paulo Guedes contestando a questão do salário mínimo. Aquele louco do Roberto Jefferson com aquela louca da Carla Zambelli saindo atrás de um negro no centro de São Paulo . Algumas decisões do TSE. Muitas coisas", declarou o senador em entrevista à