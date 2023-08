'Covardia do governo Lula', diz Ciro Gomes após apagão

440

(foto: Evaristo Sá/AFP)





"A entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi e, infelizmente, pela covardia do governo Lula, continua sendo, uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil! Como entregar o regime de águas - e total sensibilidade estratégica da interligação de todo o sistema - nas mãos do lucro de curtíssimo prazo? Inclusive sabotagem deve ser investigada", escreveu Ciro em sua página no Twitter.

Em junho de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concluiu o processo de privatização da Eletrobras por cerca de R$ 33 bilhões.

Luz é restabelecida no Sudeste e Sul

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a luz foi restabelecida totalmente nas regiões Sudeste e Sul do país às 11h40 desta terça-feira (15). Outras regiões do país seguem com problemas no fornecimento de energia. Na região Norte, 30% da carga foi restabelecida. Já no Nordeste, houve o retorno de 80% da transmissão.

Quarto colocado nas eleições presidenciais de 2022, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), aproveitou o apagão desta terça-feira (15/8) para criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).