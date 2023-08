Apagão não tem relação com suprimento de energia, afirma ministro

440

Sem explicar ao certo os motivos da falha, o ministro afirmou que os dados técnicos serão disponibilizados nas próximas 48 horas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o apagão ocorrido nesta terça-feira (15/8) não tem a ver com problemas de segurança energética e foi um evento "extremamente raro". O apagão atingiu, pela manhã, 25 estados e o Distrito Federal.Sem explicar ao certo os motivos da falha, o ministro afirmou que os dados técnicos serão disponibilizados nas próximas 48 horas.









"O ocorrido de hoje não tem nada a ver, absolutamente nada, a ver com o suprimento energético e a segurança energética do Brasil. Nós vivemos um momento de abundância dos nossos reservatórios", enfatizou Silveira.





O ministro disse também que o ocorrido não tem relação com o apagão que atingiu o Amapá em 2020. "Diferentemente de dois anos atrás, quando, por conta de planejamento nós tivemos um colapso do setor energético brasileiro, o sistema trabalhou na bandeira vermelha e foi necessário que se fizesse aquela contratação emergencial que vocês todos conhecem de térmicas no Brasil, agora não", afirmou.

E emendou: "Há um planejamento, há segurança, os nossos reservatórios estão cheios, então o ocorrido absolutamente nada tem a ver com o planejamento do sistema e a geração de energia".