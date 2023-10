Governo Zema anuncia desejo de adotar modelo de 'corporação' para Cemig

440

Privatização da companhia energética é um dos embates entre governistas e opositores na Assembleia Legislativa (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O governo de Minas Gerais anunciou nesta quarta-feira (18/10) que pretende adotar o modelo de ‘corporação’ para a transferência da gestão da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Em nota, a administração de Romeu Zema (Novo) voltou a ressaltar que, no modelo, o estado seguirá como acionista majoritário da empresa, mas não terá mais o controle sobre o quadro administrativo. A privatização ou desestatização da empresa é uma das pautas do Executivo desde o primeiro mandato.









Apresentada como uma ideia de ‘modernização’ da gestão da companhia, a desestatização da Cemig é criticada pela oposição. O argumento trata a energia elétrica como um bem de consumo essencial e de que haveria um aumento nos valores cobrados pelo serviço na hipótese de uma gestão privada da empresa. O Governo de Minas é taxativo quanto à manutenção dos preços das contas de luz, que seguirão definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).





A nota publicada pelo governo estadual, ainda fala que a proposta foi apresentada aos deputados estaduais da situação durante evento na noite desta terça-feira (17/10) , no Palácio da Liberdade. Com cerca de 50 dos 57 nomes da base governista presentes, Zema e o secretário de Governo, Gustavo Valadares, falaram aos parlamentares com o intuito de unir o bloco para votações que se aproximam, como a do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).





Na saída do evento, Valadares conversou com a imprensa e falou sobre os projetos apresentados, incluindo a saída de cena no controle da Cemig e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Ele destacou que uma das preocupações do governo estadual é, inclusive, uma batalha semântica acerca do tema.





“Todas as vezes que a imprensa tratar de privatização, nós vamos corrigi-los, nós não faremos para CEMIG e para a COPASA privatização nós faremos corporação. O estado não está, como alguns que querem dizer e querem induzir as pessoas a acreditar, dilacerando patrimônio, nós não vamos abrir mão do nosso patrimônio. Na Cemig, nós temos 17% das ações e 83% já estão nas mãos da iniciativa privada. O que nós queremos fazer é tirar a gestão do estado. O estado vai manter as ações como estão, no caso da Copasa diminuindo um pouco a a participação, mas mantendo uma boa parcela”, disse à reportagem.



Organização societária

Valadares também já defendeu o modelo de “corporação” em audiência pública na Assembleia Legislativa (ALMG), ainda em setembro. Segundo o secretário, o governo estadual não tem interesse em abrir mão dos 17% das ações da Cemig, mesmo com a situação financeira “muito ruim”.