Câmara de Araxá investiga prefeito por denúncias de irregularidades

440

Nove vereadores da Câmara Municipal de Araxá votaram a favor da Comissão Processante (CP) contra Robson Magela (foto: Redes Sociais/Divulgação) Durante reunião nessa terça-feira (17/1), a Câmara Municipal de Araxá (CMA) aprovou, por 9 votos contra 5, o pedido de abertura de uma Comissão Processante (CP) contra o prefeito Robson Magela (Cidadania).

O processo corre sob sigilo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Após a votação, o presidente da CMA, Bosco Jr. (Avante), apresentou os nomes dos vereadores Dr. Zidane (PP) para presidente da CP e Leni Nobre (PT) para relatora. A CP tem agora 90 dias para realizar os seus trabalhos.

Inicialmente, segundo informações da CP, acontece a notificação do prefeito que tem cinco dias para manifestar a sua defesa. Em seguida, a Comissão deve apresentar um relatório pedindo ou não a cassação do prefeito de Araxá. Se o relatório pedir a cassação, ele entrará em votação em plenário, sendo que o mesmo precisa de no mínimo 10 votos para ocorrer a cassação.

Votos

Votaram a favor da CP, os vereadores: Dr Zidane (PP), Evaldo do Ferrocarril (PV), Fernanda Castelha (PMN), Luiz Carlos (PSL), Maristela Dutra (PATRIOTA), Omara Paonelli (PSD), Prof. Leni Nobre (PT), Raphael Rios (Cidadania) e Valtinho da Farmácia (PP).



Votaram contra a CP, os vereadores: Alexandre Irmãos (PL), Dirley da Escolinha (Pros), Jairinho Borges (União), João Veras (PSD) e Pastor Moacir (Republicanos).

Posicionamento da Prefeitura de Araxá

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Araxá e pediu um posicionamento do prefeito sobre a CP. A reposta foi a seguinte: “A Prefeitura de Araxá informa que o chefe do Executivo ainda não foi notificado sobre a denúncia que originou a abertura da Comissão Processante”.