Morre Aracely de Paula, ex-prefeito de Araxá e deputado federal

O velório de Aracely de Paula será nesta terça-feira (18/04), em Araxá, na Igreja Sagrada Família (foto: Reprodução/Prefeitura de Araxá) O ex-prefeito de Araxá e deputado federal Aracely de Paula faleceu nesta segunda-feira (17/04), em São Paulo. Aos 81 anos, o político teve complicações de saúde. Apesar de ainda não confirmada a causa da morte, Aracely passou por algumas internações após um procedimento de correção de uma hemorragia intestinal, em 2022.









"É com muito pesar que nós, araxaenses, recebemos a triste notícia do falecimento do ex-prefeito e deputado federal Aracely de Paula nesta segunda-feira, 17 de abril de 2023. Aracely foi um homem que deixa um enorme legado de contribuição para o país, para o Estado de Minas Gerais e, principalmente, para Araxá.





Foram mais de meio século de serviços públicos prestados como vereador, prefeito, deputado federal, secretário de Estado, relator do orçamento da União e diversas outras funções públicas. Um homem que fez da sua vida uma missão de dedicação às causas de interesse público.





Aracely de Paula certamente será lembrado como um dos políticos mais importantes na história da nossa cidade e que merece todo o reconhecimento, respeito e homenagem do Município de Araxá."

