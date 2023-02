Polícia investiga crimes na Secretaria Municipal de Agricultura de Araxá

Através da Operação Ourímetro, a Polícia Civil (PCMG) de Araxá afastou, na manhã desta terça-feira (14/2), o secretário Municipal de Agricultura e Pecuária, Wander Pruger do seu cargo. Além disso, cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, sendo um deles na casa do prefeito Robson Magela. Os mesmos estão relacionados às investigações de supostas irregularidades praticadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e prestadores de serviços da pasta.

As investigações contaram com oitivas de 40 pessoas e análises periciais

Também foram cumpridos outros nove mandados de busca e apreensão, além de 19 sequestros de bens e outros dois afastamentos de funcionários da prefeitura de Araxá.

As investigações da PC de Araxá contaram com oitivas de 40 pessoas e análises periciais.

“Os suspeitos teriam lesado os cofres do município por meio de pagamentos de serviços não prestados, pagamentos em duplicidade, superfaturamento de horas trabalhadas, desvio de combustível da prefeitura e recebimento de vantagem financeira para beneficiar empresas. O inquérito policial foi instaurado com autorização do Tribunal de Justiça e é acompanhado pelo Ministério Público”, finaliza nota da PCMG.

O chefe do 5° Departamento de Polícia Civil de Uberaba, Cézar Felipe Colombari, revelou que, além das sedes da Secretaria de Agricultura e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (Cimpla), um dos mandados de busca e apreensão também aconteceu na casa do prefeito de Araxá, Robson Magela. “Houve mandados de sequestro de bens moveis e imóveis, afastamento de três funcionários e busca e apreensão na casa de outros sete funcionários da prefeitura e de prestadoras de serviço”, complementou.

O nome da operação, "Ourímetro", é alusivo a um instrumento de medida que indica a quantidade acumulada de tempo de funcionamento de uma máquina ou veículo, denominado horímetro. Ele é usado para controlar as horas de uso de máquinas agrícolas, embarcações marítimas, ônibus e caminhões. A PCMG escolheu o nome “Ourímetro” para remeter a ouro.

Prefeitura de Araxá

A Prefeitura Municipal de Araxá declarou que tem colaborado com a Polícia Civil desde o início das investigações sobre supostas irregularidades cometidas na execução do contrato de locação de caminhões, máquinas e equipamentos para atendimento do serviço de manutenção das estradas vicinais.



“Uma Auditoria realizada pelo Controle Interno do Município, determinada pelo prefeito Robson Magela em novembro de 2022, apontou indícios de procedimentos ilegais cometidos na execução do contrato nº 328/2022 firmado em entre o município de Araxá e o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (Cimpla).



O resultado da Auditoria Interna foi entregue aos órgãos competentes há cerca de 15 dias e foram instaurados, imediatamente, Processos Administrativos (Sindicâncias) para apurar os responsáveis e adotar as medidas administrativas cabíveis”, complementa a nota.



Além disso, a prefeitura de Araxá destacou que, nesta segunda-feira (13/2), o prefeito Robson Magela também instituiu, via portaria publicada no Diário Oficial do Município de Araxá (DOMA), uma Comissão de Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar os fatos. O processo tem como finalidade quantificar os eventuais danos e, consequentemente, obter o respectivo ressarcimento.



“A Prefeitura de Araxá também informa que desde o início das investigações internas suspendeu a execução do contrato e o pagamento de serviços realizados pelas empresas responsáveis até que fossem apurados os indícios encontrados.



O Município destaca que todos os processos internos realizados serão entregues aos órgãos competentes em até 180 dias e que todas as denúncias ou indícios de irregularidades são prontamente fiscalizados e auditados”, finaliza a nota.