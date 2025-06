Pastor que pediu para 'quebrar mandíbula de Lula' é alvo de denúncias

O pastor Anderson Silva, que ganhou notoriedade ao afirmar em um podcast, em 2023, que pediu orações para Deus “quebrar a mandíbula” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está sendo alvo denúncias por má gestão e falta de transparência.

Dezoito pastores renunciaram coletivamente aos cargos ligados ao projeto “Machonaria”, em Samambaia Sul (DF) e o acusam de desviar R$ 500 mil. As informações são do Diário do Centro do Mundo.

Ex-integrantes acusam o líder religioso de centralizar todas as decisões da entidade, inclusive o controle das contas bancárias. Mesmo com uma arrecadação superior a R$ 626 mil em 2023, salários, férias e contas básicas estavam atrasados, segundo os relatos. Parte dos projetos sociais foi suspensa.

Diante da negativa de Anderson em participar de reuniões para esclarecimentos, os pastores decidiram se desligar da organização em maio deste ano. O pastor já havia sido afastado da administração de outra igreja que havia fundado.

O projeto “Machonaria” é vendido como uma “plataforma para resgate da masculinidade bíblica”. De acordo com o site oficial, a Machonaria é uma confraria nacional de homem que também tem o objetivo de resgatar a "hombridade segundo os ensinamentos de Jesus Cristo”. O site do pastor anuncia o grupo com a seguinte frase: “Lágrimas, Honra, Adoração e Testosterona! Seja Membro do Machonaria”.



Anderson Silva ganhou notoriedade ao aparecer ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e dizer que evangélicos deveriam pedir a Deus para quebrar mandíbula do presidente Lula. A declaração do religioso foi feita em seu podcast, transmitido no YouTube.



"Falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor mata-me os inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim: "Senhor arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF, para que eles te conheçam no leito da enfermidade". Parece que a gente não tá crendo mais", disseà época.

À época, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a dizer que acionaria a Polícia Federal para investigar a falar do pastor.