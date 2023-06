Dino acionará PF contra pastor que pediu para 'quebrar mandíbula' de Lula

440

Vídeo em que o pastor ataca Lula e ministros do STF voltou à tona nesta semana (foto: Reprodução/YouTube) O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que acionará a Polícia Federal para investigar o vídeo em que um pastor evangélico pede orações para “quebrar a mandíbula” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O religioso proferiu a frase durante um podcast ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em maio, mas o vídeo ganhou repercussão nesta semana.









“Está na Bíblia a lição de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz: “Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus!” (Mateus 5:9). A frase que incita violência é anticristã. E criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal”.





A declaração foi dada em 17 de maio no programa “Tretas e Diálogos”, veiculado no canal do YouTube do pastor Anderson Silva. No programa em questão, Nikolas Ferreira foi convidado para discutir política e religiosidade. O parlamentar reage rindo às falas do apresentador.





"A igreja diz: 'ah, eu tô orando'. Mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé. O guerreiro é Deus, Salmos 2 diz que o senhor está rindo, rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da Terra. Falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata-me os inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim: 'Senhor arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF, para que eles te conheçam no leito da enfermidade'", disse o pastor.