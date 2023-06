Pastor que pediu orações contra Lula é criador da 'Machonaria'

440

Pastor vende cursos online e tem canal com quase 200 mil inscritos no YouTube (foto: Reprodução/YouTube) O pastor Anderson Silva, que viralizou nas redes sociais após pedir orações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atua na internet vendendo livros e cursos. Uma das iniciativas do religioso é intitulada “Machonaria”, vendida como uma “plataforma para resgate da masculinidade bíblica”.









De acordo com o site oficial, a Machonaria é uma confraria nacional de homem com o objetivo do “resgate da masculinidade bíblica e da hombridade segundo os ensinamentos de Jesus Cristo”. No site do pastor anunciando o grupo com a seguinte frase: “Lágrimas, Honra, Adoração e Testosterona! Seja Membro do Machonaria”.





Sem muitas informações sobre as atividades do grupo, o site da Machonaria apresenta um código de postura com 40 determinações. Entre elas estão orientações como: amar radicalmente a Deus; seja fiel na contribuição financeira em favor da Igreja; treine uma arte marcial; caminhar com homossexuais, respeitá-los e inspirá-los pelo exemplo; não fique sozinho com uma mulher que não seja a sua esposa; abandone a pornografia; e lidere um pequeno grupo de homens.







Nesta semana, o pastor virou assunto nas redes sociais após ter resgatado trecho de um podcast gravado com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) . Na ocasião, Silva reclama que fiéis não oram por causas como a agressão a Lula e o adoecimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).





"A igreja diz: 'Ah, eu tô orando'. Mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé. O guerreiro é Deus, Salmos 2 diz que o senhor está rindo, rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da Terra. Falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor mata-me os inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim: ‘Senhor arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF, para que eles te conheçam no leito da enfermidade’", disse.