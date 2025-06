Israel: Viana diz que 12 autoridades já estão a caminho da Jordânia

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) afirmou, nesta segunda-feira (16/6), que um grupo de brasileiros já está a caminho da Jordânia após dias retido em Israel devido à escalada do conflito no Oriente Médio. De acordo com o parlamentar, que preside o grupo parlamentar Brasil/Israel no Senado, a saída do país foi viabilizada após um acordo com o governo israelense, que garantiu a escolta terrestre da comitiva até o país vizinho.

De acordo com o senador, doze pessoas estão em deslocamento, neste momento. Ainda conforme Viana, o Itamaraty não participou das negociações. Ainda não há informações se o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), estaria entre as autoridades. Segundo ele, as tratativas estão sendo feitas diretamente com a Embaixada de Israel, com quem o senador diz ter "ótimas relações".

Apesar da declaração de Viana, nem o Ministério das Relações Exteriores (MRE) nem a Prefeitura de Belo Horizonte confirmaram oficialmente a informação até o momento. Em nota divulgada no sábado, o Itamaraty afirmou apenas que discutia com o governo de Israel rotas seguras para viabilizar a repatriação dos brasileiros via Jordânia.

A reportagem entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores e com a Prefeitura de BH e aguarda retorno.

Matéria em atualização.