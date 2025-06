Sem citar nomes, Padilha critica Bolsonaro: 'feridas da pandemia'

Sem citar nomes, o atual ministro da saúde, Alexandre Padilha, criticou a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele afirmou que a pasta está trabalhando para "cicatrizar todas as feridas que tivemos durante a pandemia (de Covid-19)" durante pronunciamento no 38º Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), no Expominas, em Belo Horizonte.

"No Brasil, a pandemia durou mais tempo do que deveria durar e lotou mais os hospitais do que deveria ter lotado", complementou Padilha. A crítica no ministro referiu-se à demora da então cúpula do governo federal para iniciar as campanhas de vacinação contra o Coronavírus, causador da Covid-19.

Padilha, inclusive, destacou a importância da vacinação para combater as síndromes respiratórias, que têm causado superlotação nas unidades de saúde de Minas Gerais e de outros estados. "Tem gente que ainda não se vacinou; tem gente que está sendo internada sem ter se vacinado", declarou.

