Lula em MG: ‘Diga uma obra que Bolsonaro fez no estado’

Lula aproveitou sua passagem por Mariana, Região Central de Minas, nesta quinta (12/6), para comparar a sua gestão com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o petista, nem o “mais bolsonarista” consegue dizer uma obra que o seu antecessor entregou no estado de Minas Gerais durante a gestão passada.

Em seu discurso durante a cerimônia de assinatura do novo acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Lula disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro “só sabia contar mentiras”. “Passou quatro anos contando mentiras”, disparou, ao questionar as entregas do governo Bolsonaro. “Eu não estou pedindo duas, me diga uma obra, porque nós ficamos sete anos sem aumento da merenda escolar, nós ficamos sete anos sem aumento do salário mínimo, nós ficamos sete anos sem reajuste da bolsa dos nossos estudantes. Ou seja, eu duvido que alguém diga uma universidade foi feita no governo dele, porque na verdade era um governo de destruição, era um governo de mentira, só sabia contar mentira na televisão, isso foi feito durante quatro anos”, disse.

Em Mariana, Lula e seus ministros estão em Mariana anunciaram investimentos que serão feitos com recursos do novo acordo de reparação dos danos pelo rompimento da barragem do Fundão, localizada no município.