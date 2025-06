Damião e outros políticos chegam à Arábia Saudita após deixarem Israel

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), e o secretário de Segurança e Prevenção, Márcio Lobato, chegaram à Arábia Saudita na noite desta segunda-feira (16/6), após deixarem Israel e cruzarem a Jordânia.

Eles, junto a outros dez políticos brasileiros, devem seguir para Riad, capital saudita, onde embarcarão em um voo particular de volta ao Brasil. A expectativa é que cheguem ao país na manhã de terça-feira (17/6).

O avião foi fretado pelo deputado federal Mersinho Lucena (PP-PB), que viajou ao país árabe resgatar seu pai, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP).

Apesar da orientação do Ministério das Relações Exteriores e da Embaixada do Brasil para que brasileiros evitem viajar ao Oriente Médio devido às recentes tensões na região, os políticos brasileiros decidiram seguir com a viagem.

Na noite da última quinta-feira (12/6), Israel bombardeou o Irã, provocando uma resposta militar dos persas.

Mesmo com as tensões, seis representantes municipais brasileiros optaram por não seguir para a Arábia Saudita e permanecer em Israel, como o vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pelizer (PL), que afirmou não haver garantias de segurança para realizar o trajeto.