Guga Chacra viraliza por questionar embaixador: 'por que Israel tem bomba?'

O comentarista de política internacional da GloboNews, Guga Chacra, questionou nesta segunda-feira (16/6) o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, o motivo do país, que não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), ter bomba atômica e de atacar o Irã, que é signatário do pacto.

"Porque Israel tem bomba atômica? Que direito Israel tem, se não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, de bombardear o Irã? Porque Israel não assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear? E porque Israel sabotou o acordo nuclear firmado entre Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e que, segundo todos esses países e agência internacional de energia atômica, o Irã cumpria?", questionou Chacra.

O representante israelense no país, que havia afirmado que os ataques realizados ao país persa tornavam o mundo um lugar mais seguro, alegou que não cabia discutir agora os motivos que levaram Israel a não assinar o TNP em 1968.

Zonshine alegou que o Irã não cumpriu com sua promessa. O país de Ali Khamenei afirma que o seu programa nuclear, que passou a enriquecer urânio a 60%, tem fins pacíficos. Apesar da afirmação do governo de Israel, o país não apresentou nenhuma evidência de que o Irã esteja prestes a criar uma arma nuclear.

"Essa combinação de projeto nuclear, mísseis balísticas e as declarações de intenções deixou Israel em uma situação que tivemos que reagir", justificou Zonshine.

Já sobre o acordo que Estados Unidos e outros países firmaram com o Irã, o embaixador afirmou que o tratado falhou e que o país asiático mente.

As razões pelas quais Israel ser o único país a ter armas nucleares na região não foram respondidas pelo embaixador.