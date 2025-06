'Meu beijo vai te viciar': Nunes dança até o chão e simula luta com espada

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi filmado nesta segunda-feira (16/6) durante a entrega das obras de revitalização do Centro Esportivo Ipiranga, na Zona Sul da capital, descendo até o chão ao som de Pipoco, música de Ana Castela em parceria com a cantora Melody e o DJ Chris no Beat.

Nas imagens, Nunes aparece dançando um trecho da música durante uma aula improvisada. Ele coloca as mãos nos joelhos e tenta reproduzir a coreografia da professora. Em outro momento, o prefeito participa de uma simulação de luta de espadas com outra pessoa. As imagens foram publicadas pela página Ipiranga News, no Instagram. Assista:

O Centro Esportivo Ipiranga recebeu um investimento de R$ 12,7 milhões, segundo a Prefeitura de São Paulo. O espaço oferece aulas gratuitas de alongamento, dança, vôlei, karatê, futsal, ginástica, pilates, natação e hidroginástica.

“As intervenções tiveram início em fevereiro de 2024 e incluíram a revitalização geral da piscina, casa de máquinas, quadra esportiva, sala de ginástica e da administração, assim como dos banheiros e vestiários. Também foi instalado um novo playground no local”, disse o Executivo em comunicado.

