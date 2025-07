Cidade de Minas registra menor temperatura do país nesta sexta (11/7)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, localizado no Sul do estado, registrou a menor temperatura do país na manhã desta sexta-feira (11/7).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o distrito registrou 2,8ºC, às 7h, com sensação térmica de 4,8ºC.

Outras cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo também registraram baixas temperaturas.

De acordo com o órgão nacional, em áreas de maior altitude no estado, como Monte Verde, pode haver baixa temperatura e formação de geadas, devido à aproximação de massas de ar frio.

Previsão do tempo

Conforme o Inmet, as condições são favoráveis para o aumento de nuvens e chuva fraca na faixa leste de Minas Gerais, devido ao fluxo de umidade que vem do oceano Atlântico em direção ao continente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesta sexta, há previsão de nevoeiros nas primeiras horas do dia, especialmente nas regiões da Zona da Mata e Campos das Vertentes. No Sul de Minas, há possibilidade de geada fraca em pontos isolados.