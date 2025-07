Cidade no Sul de Minas registra madrugada mais fria do estado nesta quarta

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, localizado na região Sul, teve a madrugada mais fria do estado nesta quarta-feira (9/7). Mesmo assim, desta vez, a localidade não ficou entre as temperaturas mais baixas do país.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o distrito registrou 3,6ºC, às 2h, e 3,7ºC, às 3h. O frio se manteve nas horas seguintes e os termômetros marcaram 5ºC, às 7h, com sensação térmica de 6,8ºC.

Outras cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também registraram baixas temperaturas.

De acordo com o Inmet, em áreas de maior altitude no estado, como Monte Verde, pode haver baixa temperatura e formação de geadas, devido à aproximação de massas de ar frio.



Previsão do tempo

Uma massa de ar frio mantém o tempo estável em Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de sol com poucas nuvens no estado.

Conforme a previsão, as temperaturas seguem baixas, especialmente ao amanhecer e no período da noite. Há chance de geada em pontos isolados da Região Sul do estado e nevoeiro na faixa leste de Minas. Já os índices de umidade relativa do ar ficam em torno de 30%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com névoa úmida nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, a quarta será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.