Procrastinação: como manter foco e equilíbrio emocional nos dias frios?

Com a chegada do inverno, muitas pessoas sentem uma mudança significativa no humor, nos níveis de energia e até mesmo na produtividade. Dias mais curtos, temperaturas mais baixas e um clima mais introspectivo costumam impactar o ritmo de trabalho, a disposição para atividades e até mesmo as relações interpessoais. A sensação de lentidão e o desejo de ficar mais tempo em casa são naturais, mas é possível atravessar essa estação com equilíbrio emocional e foco, desde que haja consciência e planejamento.

De acordo com Sidney Neto, gestor, master coach e diretor da Febracis BH, essa oscilação de energia é comum e não deve ser ignorada. “O inverno nos convida a desacelerar, e isso pode ser muito positivo se usado com sabedoria. Em vez de lutar contra esse movimento mais introspectivo, o ideal é usá-lo para revisar processos, planejar e fortalecer hábitos saudáveis de forma mais consciente”, afirma.

Um dos principais desafios desse período é manter a produtividade. A dificuldade em sair da cama, a procrastinação e a sensação de desânimo podem afetar o desempenho no trabalho e nas metas pessoais. Para contornar isso, Sidney sugere a criação de pequenos rituais diários que ajudam o cérebro a entrar no ‘modo ação’. “Comece o dia com uma rotina que te aqueça — literalmente e emocionalmente. Pode ser um café da manhã mais demorado, uma leitura inspiradora ou uma caminhada leve. O importante é preparar seu corpo e mente para o que vem pela frente”, recomenda.

A organização da rotina também ganha destaque como ferramenta essencial. Para Sidney, manter uma agenda estruturada ajuda a preservar a constância, mesmo quando a motivação oscila. “Você não precisa estar 100% motivado todos os dias, mas pode estar 100% comprometido. O planejamento ajuda a manter o ritmo mesmo nos dias mais difíceis”, destaca.

Além disso, o inverno pode ser uma oportunidade para refletir sobre o que realmente importa. “Essa é uma estação que nos chama para dentro — e isso vale tanto para o corpo quanto para as emoções. É um bom momento para ajustar rotas, fazer balanços e se reconectar com metas que estejam alinhadas com seus valores pessoais”, afirma o coach.

O bem-estar emocional também precisa ser cuidado. O autocuidado deve incluir momentos de pausa, alimentação equilibrada, sono de qualidade e lazer, mesmo que em doses menores. “Liderar a si mesmo é entender que produtividade não é só entregar, mas saber recarregar. A inteligência emocional nos ensina que descansar também é estratégia.”