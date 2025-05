Como manter a consistência nos treinos em dias gelados?

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Com a chegada do frio, muitas pessoas enfrentam dificuldade para manter a rotina de exercícios. Um estudo publicado no Journal of Public Health aponta que cerca de 44% dos participantes tendem a adiar os treinos durante o inverno devido ao desconforto térmico e às condições climáticas adversas.



Além disso, a American College of Sports Medicine (ACSM) alerta que a redução da temperatura muscular pode diminuir a potência física e aumentar o risco de lesões, fatores que influenciam diretamente na disposição e na segurança ao praticar atividades físicas.





Mesmo diante desses obstáculos, manter a regularidade nos treinos é possível com algumas estratégias práticas. Segundo o treinador da rede Smart Fit, Daniel Carlos, o primeiro passo é estabelecer uma rotina com horário fixo e metas claras.



“Separar a roupa de treino na noite anterior e acompanhar a evolução com fotos ou aplicativos são ações simples que aumentam a adesão”, explica.

Ter uma academia próxima de casa, trabalho ou faculdade também contribui para manter a constância, assim como contar com o apoio de um parceiro de treino ou de um profissional.



Ele dá dicas para manter a constância de treinos em dias frios:



- Tenha uma rotina fixa de horário e local de treino: facilita a criação do hábito e reduz a chance de desistência



- Separe a roupa de treino na noite anterior: minimiza barreiras ao acordar em dias frios



- Escolha roupas adequadas: use peças que afastem o suor da pele (como dry fit) e mantenham o calor corporal



- Treine nos horários mais quentes do dia: prefira encaixar os exercícios entre o meio da manhã e o final da tarde



- Conte com apoio: treinar com um parceiro ou personal pode aumentar a motivação



De acordo com Daniel, manter o corpo aquecido desde o início do treino também é essencial. “Com as baixas temperaturas, os músculos e articulações ficam mais rígidos e menos irrigados, o que aumenta o risco de lesões. Um bom aquecimento prepara o corpo para o esforço”, explica.

A recomendação é que essa etapa dure entre 8 e 15 minutos, incluindo exercícios de mobilidade, elevação da frequência cardíaca, como corrida leve ou polichinelos, e séries de adaptação com carga reduzida para os exercícios principais.



Para quem está começando a se exercitar agora, o treinador reforça: "é mais importante treinar com frequência do que com intensidade. Criar o hábito primeiro ajuda a manter o ritmo mesmo nos dias mais desafiadores. Escolha uma atividade que goste, encaixe o treino na sua rotina e lembre-se que ele é um investimento em saúde e qualidade de vida".

