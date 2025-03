Saiba por que praticar exercícios físicos melhora a qualidade do sono

A prática regular de exercícios físicos traz muitos benefícios para a saúde. Além de melhorar a disposição e fortalecer o corpo, a atividade física também tem um papel fundamental na regulação do sono, conforme aponta o Ministério da Saúde. Com a correria do dia a dia, muitas pessoas podem enfrentar dificuldades para dormir bem, mas a solução pode estar em uma rotina prática de exercícios.

De acordo com Alexandre Pimenta, médico gestor e responsável técnico do conselho médico da rede de academias Allp Fit, o exercício regular ajuda a aumentar a produção de serotonina. "A serotonina é um neurotransmissor importante para a regulação do sono e, dentre outras funcionalidades, é também responsável por promover o relaxamento muscular. Além disso, a liberação de endorfina durante o exercício proporciona uma sensação de bem-estar e reduz os níveis de estresse, fator que costuma prejudicar a qualidade do sono", explica.

Para pessoas que enfrentam dificuldades em dormir, como aquelas com insônia ou distúrbios do sono, atividades físicas de baixo a moderado impacto, como caminhadas, natação e ioga, são altamente recomendadas. "Essas atividades ajudam a diminuir a tensão causada pela rotina, assim o corpo fica mais propenso a relaxar na hora de dormir", completa.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para adultos, mesmo para quem vive com doenças crônicas ou incapacidade, e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes.

Existe horário ideal para a prática de exercícios?

Essa dúvida é bastante comum, justamente porque as pessoas desejam potencializar ao máximo os benefícios do treino. Dr. Alexandre Pimenta, alerta que a intensidade e o período da prática física são fundamentais para que o sono não seja prejudicado. "Exercícios realizados pela manhã ou à tarde são ideais, pois ajudam a liberar energia para o dia e melhoram a qualidade do sono à noite", afirma o especialista.

"Quando realizados em horários próximos à noite, principalmente os exercícios de alta intensidade, como musculação pesada ou atividades cardiovasculares intensas, o efeito estimulante da liberação de adrenalina pode dificultar o relaxamento necessário para um sono tranquilo", completa.

Dicas para quem trabalha à noite

Quanto aos exercícios, o especialista sugere que as atividades moderadas sejam realizadas no início do trabalho ou logo após. "Exercícios intensos perto da hora de dormir podem atrapalhar o sono, pois aumentam a adrenalina e o ritmo cardíaco. Por isso, é essencial escolher atividades que ajudem a liberar a tensão do dia, como ioga ou pilates", recomenda.

"Manter a rotina de sono é fundamental. Isso quer dizer que, mesmo em turnos alternados, é necessário tentar dormir sempre no mesmo horário e utilizar alguns recursos de adaptação do ambiente para facilitar o descanso. Um exemplo simples é utilizar cortinas blecaute para evitar a exposição à luz intensa."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prática regular de exercícios físicos não apenas melhora a saúde geral, mas também desempenha um papel crucial na qualidade do sono. Inseri-las na rotina diária pode ser a chave para um descanso mais reparador e bem-estar contínuo.