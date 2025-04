Descubra 7 benefícios da atividade física para o corpo

Algumas atividades fazem parte da rotina quase que de maneira automática, como comer, dormir, escovar os dentes, tomar banho etc. O exercício físico, no entanto, ainda não ocupa esse espaço na vida de muitas pessoas – mas deveria, já que vai muito além da estética. Quando nos exercitamos, nosso corpo passa por diversos processos que impactam diretamente a saúde e o bem-estar. No Dia Mundial do Fitness, celebrado neste domingo (6/4), veja quais são os principais benefícios e repense sua relação com a atividade física.



1. Estimula a produção de mitocôndrias



O exercício físico promove a chamada biogênese mitocondrial, que é a formação de novas mitocôndrias dentro das células, organelas responsáveis pela produção de energia. Esse processo é essencial para a saúde, longevidade e bem-estar. “Além de aumentar a resistência muscular e proporcionar uma recuperação mais rápida após o treino, também mais mitocôndrias retarda processos degenerativos e prolonga a saúde celular, segundo um estudo publicado na revista Biology”, afirma o médico especialista em Medicina do Esporte e Atividade Física Carlos Ulloa, membro do Conselho Consultivo de Nutricionistas da Herbalife.



2. Melhora a captação de glicose do sangue



Durante a atividade física, a captação de açúcar circulante no sangue pelos músculos aumenta, auxiliando no controle dos níveis de açúcar e na prevenção de doenças como o diabetes tipo 2. “Um estudo publicado na 'Diabetes Care' mostra que exercícios aeróbicos combinados com musculação aumentam a sensibilidade à insulina e ajudam a reduzir a glicemia em pacientes com a condição”, acrescenta Carlos.



3. Estimula a produção de neurotransmissores



Os exercícios também estimulam a liberação de substâncias que melhoram o humor, reduzem o estresse e a ansiedade, como endorfinas, dopamina e serotonina, contribuindo para o bem-estar mental e um sono reparador.



4. Melhora a plasticidade neural e a cognição



A atividade física tem sido associada a melhorias significativas na função cognitiva e na estrutura cerebral. Trabalhos, como a meta-análise publicada no "Journal of Psychiatric Research", indicam que a prática regular de esportes pode promover adaptações estruturais e funcionais no cérebro, fenômeno conhecido como plasticidade neural.

Essas adaptações incluem o aumento do fluxo sanguíneo cerebral, maior liberação de neurotransmissores e a elevação dos níveis de fatores neurotróficos, que favorecem a neurogênese e a formação de novas conexões sinápticas, promovendo a remodelação cerebral. “Na prática, se exercitar contribui para prevenir o declínio cognitivo e as demências”, reforça o médico.



5. Fortalece os ossos



A atividade física regular também contribui para a prevenção e o tratamento de condições como a osteoporose. De acordo com análises, os exercícios de impacto leve a moderado, como caminhadas e atividades de fortalecimento muscular, estimulam a formação de osteoblastos (células formadoras de osso) e inibem a reabsorção óssea pelos osteoclastos (células que degradam o osso). “Mesmo quem inicia a prática de musculação na faixa dos 30 anos pode contribuir para a prevenção da osteoporose e

promover a saúde óssea a longo prazo, especialmente as mulheres”, acrescenta.





6. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico



A prática regular de exercícios físicos contribui para a imunidade ao melhorar a circulação das células de defesa, como linfócitos e macrófagos, permitindo que o corpo reaja mais rapidamente contra vírus e bactérias. O aumento do fluxo sanguíneo no trato gastrointestinal também é outro fator que beneficia o sistema imunológico, uma vez que facilita a troca de nutrientes e oxigênio essenciais para a sobrevivência das bactérias benéficas, contribuindo para um intestino mais saudável.

Além disso, o movimento ajuda a reduzir a inflamação crônica, regulando a produção de citocinas, moléculas essenciais para o equilíbrio da resposta imune, e diminui os níveis de cortisol - conhecido como hormônio do estresse, que em excesso pode suprimir a imunidade. Com isso, o exercício contribui para um organismo mais resistente. “Mas o equilíbrio é essencial: enquanto a prática moderada fortalece as defesas do organismo, o excesso sem descanso adequado pode ter o efeito contrário, elevando o risco de infecções. Portanto, manter uma rotina ativa, aliada a uma alimentação saudável e boas noites de sono, é uma estratégia eficaz para fortalecer a imunidade e proteger a saúde.”



7. Promove o ganho de força e de massa muscular



Os exercícios de resistência estimulam a hipertrofia dos músculos ao promover o aumento da síntese de proteínas, um processo essencial para a recuperação e fortalecimento das fibras musculares. Como resposta ao esforço, os músculos se tornam mais espessos, resistentes e preparados para desafios cada vez maiores. Esse efeito é potencializado pelo consumo adequado de proteínas na dieta. “Esse processo

é essencial para manter a força e a independência na realização de tarefas cotidianas durante o envelhecimento, como sentar, subir escadas e agachar”, destaca.