Conheça a dieta divina: estratégia para alimentação saudável na Páscoa

Com a chegada da Páscoa, um período de renovação e reflexão, muitas pessoas buscam formas de melhorar seus hábitos alimentares e adotar um estilo de vida mais saudável. Inspirada nessa simbologia, a chamada "Dieta Divina" tem ganhado destaque como uma abordagem equilibrada e nutritiva para a alimentação. O conceito, amplamente defendido pelo cardiologista Raphael Boesche Guimarães, valoriza o consumo de alimentos integrais e naturais, promovendo benefícios para a saúde cardiovascular e o bem-estar geral.

As principais recomendações da Dieta Divina



Proteínas de Alta Qualidade: Peixes ricos em ômega-3, como salmão e sardinha, além de ovos orgânicos.

•Vegetais e Frutas Frescas: Verduras de folhas verdes escuras e frutas antioxidantes, como morangos e mirtilos (também conhecidos como blueberry), que auxiliam na saúde cardiovascular

•Grãos Integrais: Quinoa, aveia e arroz integral para um consumo mais nutritivo e equilibrado.

•Oleaginosas e Sementes: Nozes, amêndoas e sementes de chia, fontes ricas de gorduras saudáveis.

•Gorduras Boas: Uso de azeite de oliva extra virgem e óleo de abacate na preparação dos alimentos.

•Moderação nos Doces: Substituição de açúcares refinados por opções mais naturais, como mel e frutas.

Para adotar qualquer mudança alimentar de forma segura e eficiente, o acompanhamento de especialistas é essencial. "Cada pessoa possui necessidades nutricionais específicas, e um plano alimentar deve ser adaptado a essas particularidades. O acompanhamento médico e nutricional garante que as mudanças sejam benéficas e sustentáveis a longo prazo", ressalta o cardiologista.

Além disso, ele enfatiza que a dieta pode ser um excelente recurso para a prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, desde que aplicada corretamente e aliada a um estilo de vida ativo.

Mais do que uma simples mudança na alimentação, a Dieta Divina propõe um novo olhar para a forma como nos relacionamos com a comida e com o meio ambiente. "A Páscoa é um período simbólico de renovação, e essa pode ser uma ótima oportunidade para adotar hábitos mais saudáveis e sustentáveis. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na nossa qualidade de vida", conclui o cardiologista.