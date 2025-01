Jejum intermitente: como a dieta pode estar associada à compulsão alimentar

Na Grécia Antiga, o jejum era usado como método para purificar o organismo antes de rituais. Hoje, o chamado jejum intermitente é uma das estratégias mais populares para perda de peso. A ideia desse método é alternar períodos de alimentação com períodos de jejum, buscando não apenas a redução de calorias, mas também benefícios metabólicos, como a melhoria da sensibilidade à insulina e a queima de gordura.



Mas, apesar do crescente apelo, ainda não há evidências científicas conclusivas de que fazer jejum intermitente seja mais eficaz para a perda de peso do que outras abordagens tradicionais e baseadas na reeducação alimentar balanceada. Na verdade, o método pode ser até arriscado.



É o que alerta um estudo realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), publicado em outubro no "Journal of the National Medical Association". Na pesquisa, indivíduos que praticavam jejum apresentaram níveis significativamente mais altos de desejo por alimentos calóricos e maior risco de compulsão alimentar.



Os autores aplicaram um questionário online a 458 estudantes universitários para investigar suas práticas de jejum e com que frequência haviam feito essa dieta ao longo de um período de três meses antes da coleta de dados. No total, 89 alunos costumavam jejuar.



Os participantes também responderam a uma pesquisa mais abrangente sobre comportamento alimentar. Com isso, os pesquisadores avaliaram os níveis de restrição cognitiva, compulsão alimentar, desejo por comida e consumo de alimentos “proibidos” para quem pretende emagrecer, como chocolate, pão, biscoitos e macarrão.



A partir de um modelo estatístico, os autores examinaram a associação entre as horas de jejum e as características de comportamentos alimentares. Por exemplo: uma das questões indagava se a pessoa fazia jejum intermitente; se a resposta fosse “sim”, a próxima pergunta era sobre quanto tempo “acordada” ela ficava em jejum.



Nesse modelo alimentar, os indivíduos somam o tempo de sono com o período sem comer. Mas, na pesquisa, os cientistas se concentraram no jejum feito quando os participantes já estavam despertos. “Se a pessoa está fazendo o jejum acordada, ela precisa de controle cognitivo para sustentar a situação; precisa ter mais autocontrole para dominar a vontade de comer. A hipótese é de que isso pode ser um fator estressor. Enquanto ela está dormindo, isso não acontece”, explica o nutricionista Jônatas de Oliveira, autor do estudo.



Relação direta com a compulsão



Na pesquisa da USP, dos 89 universitários que faziam jejum, 32 apresentaram compulsão alimentar. E entre os jejuadores, a maioria (89%) não teve comportamento compensatório (vômito, por exemplo, que estaria associado à bulimia). Segundo Oliveira, isso reforça a hipótese de que a compulsão está associada à prática do jejum, e não a outro transtorno alimentar.



Vale ressaltar que o estudo não realizou o diagnóstico de transtornos – isso deve ser feito durante uma consulta médica, após análise clínica e realização de exames. Mas os pesquisadores conseguiram medir o nível de compulsão em comparação ao tempo de jejum: em relação a quem não jejua, a proporção de horas em jejum foi 29% maior em participantes com compulsão alimentar moderada; e 140% maior em pessoas com compulsão severa.

“Esses resultados ressaltam a importância de estratégias alimentares baseadas na regulação emocional e comportamental, especialmente para jovens universitários, que são particularmente vulneráveis a transtornos alimentares”, analisa o pesquisador da USP.



Não é para todo mundo



Há várias formas de fazer o jejum intermitente. Em geral, a pessoa fica a maior parte do dia sem comer e se alimenta em um período mais curto. O jejum 16/8, um dos mais comuns, consiste em jejuar por 16 horas e comer durante uma janela de oito horas. Também pode ser um intervalo de 12 por 12 horas; ou ficar 20 horas sem comer e quatro horas se alimentando; e até fazer um jejum mais rigoroso, de 24 horas, uma ou duas vezes por semana.



Alguns têm mais facilidade em fazer o jejum intermitente e se sentem bem com o método. Mas, sempre que existe alguma restrição alimentar, a tendência é de que, com o tempo, a pessoa compense com alimentos mais calóricos, voltando a engordar.



“É muito comum que os indivíduos que fazem esses tipos de jejum não consigam manter a perda de peso a longo prazo. Existe uma restrição calórica, a pessoa consegue emagrecer, mas no dia a dia é difícil sustentar essa prática”, observa o endocrinologista Paulo Rosenbaum, do Hospital Israelita Albert Einstein. “O ideal para perder peso é sempre fazer uma reeducação alimentar, com uma mudança do comportamento e alimentação equilibrada e saudável, sem muita restrição.”



Cada tipo de jejum pode funcionar de maneira diferente para cada pessoa, e a orientação de um profissional de saúde é fundamental antes de adotar qualquer abordagem — sobretudo no caso de quem tem obesidade. “A obesidade é uma doença crônica e o tratamento deve ser feito de forma contínua, por tempo indeterminado”, afirma o endocrinologista.



Alguns sinais podem mostrar que o jejum não está fazendo bem à saúde mental. “Muitas pessoas que fazem jejum acabam se pesando toda hora, sendo muito radicais em relação à perda de peso, algumas vezes entrando em isolamento familiar e social. Esses são sinais que podem indicar que elas têm algum sofrimento emocional. Tudo que é feito de forma radical, sem equilíbrio, não se sustenta”, pontua Paulo.



Para o endocrinologista, o estudo da USP chama a atenção para os riscos envolvidos na prática, em especial aos jovens com predisposição a transtornos. “Tem que ter muito cuidado, não é qualquer pessoa que pode fazer o jejum e, quando fizer, precisa ter um acompanhamento médico e profissional”, orienta.