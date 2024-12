Diabetes, hipertensão, doença renal crônica (DRC), colesterol alto, asma, entre outras, são exemplos de doenças crônicas que, quando não diagnosticadas precocemente ou tratadas adequadamente, podem levar a complicações severas.





É para conscientizar a população sobre os riscos destas enfermidades que no próximo dia 10 de dezembro será celebrado pela 1ª vez no Brasil, o Dia Nacional de Conscientização sobre as Doenças Crônicas , instituído pela lei nº 14.915, de 2024.





A iniciativa é um marco importante na luta contra as doenças crônicas no país, que, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foram responsáveis por 730 mil mortes em 2019 e representam a principal causa de mortalidade entre a população brasileira. Assim, o principal objetivo da data é promover ações educativas, eventos e mutirões de atendimento que estimulem a adoção de hábitos saudáveis e o acesso a diagnósticos e tratamentos eficazes.





A saúde renal no contexto das doenças crônicas

Integrante do conjunto de enfermidades crônicas, a DRC pode ser detectada precocemente por meio de exames simples, como a dosagem de creatinina no sangue. Apesar de ser um exame disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), a solicitação ainda não é prática comum nos exames de rotina.



E essa falta da solicitação representa uma oportunidade perdida para diagnósticos precoces que poderiam evitar a progressão da doença para estágios mais avançados. A creatinina é um composto filtrado pelos rins, e sua elevação no sangue é um forte indicativo de comprometimento renal. Medir seus níveis permite calcular indiretamente a taxa de filtração dos rins, essencial para avaliar a saúde renal.



Neste contexto, a Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil (Fenapar) aproveita a ocasião para reforçar sua campanha “Direito à Diálise Peritoneal Domiciliar”, que busca conscientizar a população sobre uma alternativa eficaz e humanizada para o tratamento da DRC mais avançada.



A diálise peritoneal domiciliar é uma alternativa segura e eficaz permitindo que o tratamento seja realizado no ambiente familiar, com mais conforto e qualidade de vida. Embora reconhecida por seus benefícios, essa modalidade ainda é pouco acessada no país. Dados do Censo Brasileiro de Diálise de 2023 mostram que apenas 3,4% dos pacientes utilizam esse método entre os 157 mil em tratamento da doença no país.



A conscientização sobre doenças crônicas lança luz sobre a necessidade de mais investimentos em saúde pública, priorizando políticas que promovam o diagnóstico precoce e ampliem o acesso a terapias que favoreçam a autonomia dos pacientes e permitam que estes tenham uma qualidade de vida mais próxima da normalidade.



"O Dia Nacional de Conscientização sobre as Doenças Crônicas é uma oportunidade de promover o diálogo entre sociedade civil, poder público e organizações de saúde. Ao destacar a relevância de iniciativas preventivas e terapias inovadoras, como a diálise peritoneal domiciliar, por exemplo, a data reforça a importância de garantir qualidade de vida a quem convive com condições crônicas", avalia Viviane Calice da Silva, Coordenadora do Comitê de Diálise Peritoneal da Sociedade Brasileira de Nefrologia.



Ainda como ação para celebrar a data, a Fenapar lança neste dia 10 de dezembro, o vídeo manifesto pedindo mais atenção à diálise peritoneal no Brasil. Após ter o texto divulgado durante o XXXII Congresso Nacional de Nefrologia, em Salvador, agora é a vez do conteúdo tomar forma e com imagens expressar a atual situação da modalidade no país, para que um número maior de pacientes possa ter acesso à diálise peritoneal com orçamento e formas de financiamento que tragam benefícios para todos.

Sobre a Fenapar



A Fenapar nasceu em 2013, a partir do sentimento de um grupo de pacientes e familiares decididos em fazer mais pela saúde das pessoas com doença renal crônica. Com a missão de acolher e representar todos os pacientes renais do país, a Fenapar trabalha para potencializar as entidades que lutam por esta causa em todos os Estados. Formada por 14 associações filiadas em todo o país, a Federação é uma união de esforços com planejamento claro e objetivo, e interação junto à comunidade científica em prol de melhores políticas para o tratamento renal no Brasil.