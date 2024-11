O diabetes é uma das doenças crônicas mais prevalentes e um grave problema de saúde pública em todo o mundo. Estima-se que mais de 537 milhões de adultos vivem com essa condição. O Brasil ocupa a quinta posição no ranking dos países com maior incidência de diabetes mellitus, sendo o líder entre as nações da América do Sul e Central, com 17 milhões de portadores da doença.

Uma entre as diversas doenças secundárias ao diabetes é a doença renal crônica, que silenciosamente vai provocando lesões nos rins. Dependendo do nível de acometimento, pode ocorrer a falência total dos órgãos, ou seja, a perda de 85% da capacidade de funcionamento. Quando a doença atinge essa fase, também chamada de fase 5, a vida do paciente é mantida pela terapia chamada diálise, quando uma máquina faz a substituição dos rins, filtrando o sangue e eliminando líquidos em excesso, até que se possa realizar um transplante.

Atualmente, no Brasil, 155 mil pessoas estão passando por tratamento de diálise, um aumento de mais de 100% nos últimos 10 anos. E uma em cada dez pessoas, com idades entre 20 e 79 anos, sofre de diabetes, segundo dados do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF 2021).

As projeções indicam que até 2030, esse número alcançará 643 milhões, e em 2045, a estimativa é de 784 milhões de casos. Torna-se cada vez mais crucial adotar estratégias e políticas de intervenção eficazes para conter o aumento no número de casos dessa doença.

A nefrologista, Lecticia Jorge, gerente médica da Fresenius Medical Care, explica que existem dois tipos de diabetes, a do tipo 1 e a do tipo 2. “A mellitus tipo 1 normalmente surge na infância, e é caracterizada por um defeito nas células do pâncreas, que produzem o hormônio chamado insulina. Ele é responsável por levar a glicose para dentro das células. Com a falta da insulina no sangue, os níveis de glicose ficam altos. Porém, a maior parte dos pacientes diabéticos apresentam o tipo 2, que usualmente se manifesta após os 40 anos, e é caracterizado por uma resistência à insulina, o que acaba por também gerar aumento dos níveis de glicose no sangue”, esclarece.

O diabetes pode prejudicar os rins, levando a uma condição conhecida como doença renal crônica (DRC), como explica a especialista: “Em uma primeira fase os rins são afetados pelo aumento da glicose do sangue que gera uma hiperfiltração e aumento das pressões dentro do rim. Essa manifestação aos poucos vai comprometendo a barreira de filtração dos rins e os vasos renais, que passam a deixar passar por exemplos proteínas que agravam a lesão e progressivamente os rins vão perdendo funcionalidade e passam da fase de hiperfiltração para redução da filtração, que vai levando a complicações como hipertensão arterial e insuficiência renal”, ressalta.

A diálise passa a ser necessária quando essas lesões afetam 85% da capacidade de funcionamento dos rins, ou seja, pacientes nesta condição precisam realizar a terapia de diálise – que é quando uma máquina passa a fazer a filtragem do sangue - no mínimo três vezes por semana.

O diabético também é mais propenso à desidratação, a infecções e ao desenvolvimento de cetoacidose - estado grave no qual o corpo produz ácidos sanguíneos em excesso, o que o deixa mais predisposto à insuficiência renal aguda.

“Mas é importante lembrar também que a maior parte das pessoas com diabetes não desenvolvem a insuficiência renal crônica, 70% delas. E 30% desenvolvem. Mas os diabéticos precisam ter um acompanhamento médico, porque não se sabe quem vai chegar à fase terminal, o risco existe para todos os diabéticos”, lembra a nefrologista.

Dentre os sintomas mais comuns do diabetes estão:

Aumento do volume urinário

Vontade de urinar toda hora

Sede exagerada

Visão turva

Mas qualquer tipo de diabetes mellitus pode evoluir silenciosamente, sem sintomas, nas suas fases iniciais, sendo ainda mais comum que isso ocorra no diabetes tipo 2.

É preciso atenção especial na alimentação. Alimentos com alto índice glicêmico, ou seja, que geram picos de glicose no sangue, como farinhas brancas, batata e açúcar refinado são responsáveis por jogar rapidamente na circulação sanguínea grandes quantidades de glicose. Com isso, geram a necessidade de uma liberação rápida de muita insulina para colocar esse excesso de glicose para dentro das células e, muitas vezes, essa quantidade grande de insulina será convertida em gordura.

"Importante notar que, após esse pico de insulina e a entrada da glicose para célula, essa queda pode gerar fome e vontade de comer mais carboidratos de índice glicêmico alto”, afirma Lecticia.



A glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, quando mal controlada, aumenta o risco de morte até mesmo nos pacientes que já estão em diálise. Desse modo, renal crônico ou não, é fundamental que o paciente faça o controle do diabetes com alimentação adequada, ingestão de medicamentos e prática de atividades físicas. “O controle rigoroso do diabetes é essencial para prevenir danos aos rins e outras complicações. Medir regularmente os níveis de glicose no sangue, manter uma dieta saudável e ativa, e seguir o plano de tratamento são passos cruciais”, destaca a nefrologista.

O que as pessoas com diabetes podem fazer para prevenir a insuficiência renal?

Controlar níveis de açúcar no sangue

Cuidar da pressão, evitar sal e fazer exercícios físicos são medidas preventivas também essenciais

Fazer exames para medir a proteína albumina na urina e o nível de creatinina no sangue pelo menos uma vez por ano

Evitar ingerir bebida alcoólica

Evitar fumar também é muito importante

Para quem já tem a insuficiência renal crônica, é recomendável controlar os níveis glicêmicos por exames de sangue de glicemia e hemoglobina glicada, ou por medidas de dextro – que consiste numa medição feita em casa, a partir de uma gota de sangue colhida na ponta dos dedos. Assim, permite o ajuste correto da medicação para controle do diabetes.

A maioria dos indivíduos em tratamento dialítico necessita usar insulina em doses fracionadas para o controle do diabetes. Muitas vezes é necessário utilizar dois tipos de insulina, uma de ação rápida e outra de ação lenta. “Alguns dos medicamentos orais, chamados hipoglicemiantes orais, não podem ser usados por pessoas que fazem diálise. Sempre tem que perguntar para o médico quais medicamentos podem ser usados”, reforça.

