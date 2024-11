A cantora e apresentadora Gaby Amarantos revelou que perdeu 25 kg nos últimos seis meses. A declaração foi dada ao Programa Encontro, da Rede Globo, na última sexta-feira (15). "É uma mudança de vida, quero experimentar esse corpo mais leve. Virei o que mais criticava, marombeira de academia", disse.







Além de adotar uma rotina de exercícios físicos, a artista disse que passou a seguir a dieta biogênica. “Já emagreci 14 kg num mergulho na alimentação biogênica. Tenho feito caminhadas, trilhas, bebido suco vivo e comido comida viva. Me sinto mais conectada comigo e com a natureza”, relatou Gaby em suas redes sociais.

O que é a dieta biogênica?

É um modelo alimentar baseado em princípios evolutivos e na alimentação, ou seja, "comida viva", com alimentos frescos, excluindo os alimentos processados. A nutricionista Bianca Gonçales fez uma lista dos alimentos que fazem parte da dieta:



Frutas e vegetais: especialmente os de baixo índice glicêmico, como folhas verdes, frutas vermelhas, abacate, entre outros

especialmente os de baixo índice glicêmico, como folhas verdes, frutas vermelhas, abacate, entre outros Leguminosas: broto de feijão, de beterraba, de alfafa, de lentilhas

broto de feijão, de beterraba, de alfafa, de lentilhas Oleaginosas e sementes: amêndoas, castanhas, nozes, chia, abóbora e linhaça

amêndoas, castanhas, nozes, chia, abóbora e linhaça Tubérculos e raízes: batata-doce, mandioca, inhame, cenoura

batata-doce, mandioca, inhame, cenoura Óleos saudáveis: óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, abacate

óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, abacate Ervas e temperos naturais: açafrão, alho, cebola, gengibre e alecrim

Carnes e produtos industrializados ficam fora do cardápio. De acordo com Bianca, essa dieta considera que laticínios e carne são inflamatórios.

Quais cuidados tomar? E os benefícios?

Dentre os benefícios da dieta biogênica estão o aumento de energia, melhora da digestão e fortalecimento do sistema imunológico, uma vez que os exames são livres de resíduos químicos. É o que aponta Felipe França, especialista em bioquímica celular e oxidologia, ao jornal Estado de Minas.

No entanto, pessoas com condições médicas específicas, como doenças renais ou problemas hepáticos, devem consultar um médico antes de adotar a dieta, alerta Bianca. "Se a dieta não for bem planejada pode resultar em deficiências nutricionais, como de fibras ou micronutrientes essenciais", diz.

Além disso, segundo ela, a mudança para uma dieta rica em proteínas e vegetais também pode causar desconforto gastrointestinal no início, como inchaço ou prisão de ventre, especialmente se as fibras não forem bem administradas.

Gaby Amarantos ressaltou que é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. "Sei que tenho uma estrutura com personal, dermatologista, dois médicos de medicina estética me acompanhando, mas isso não invisibiliza o meu esforço. Agora tem os remédios da moda que já usei e acho maravilhoso quem pode usar. Mas dessa vez fiz uma dieta. Não adianta tomar o remédio, fazer a cirurgia que for. Se você não mudar, volta tudo", disse Amarantos.



Quais exercícios podem acompanhar a dieta?

Bianca separa quatro tipos de exercícios que podem ser feitos simultaneamente com a dieta. "O ideal são aquelas atividades que ajudam a melhorar a composição corporal e o desempenho físico", explica.

São eles:

Treinamento de força: musculação, levantamento de pesos ou exercícios funcionais, que ajudam a aumentar a massa muscular e a queima de gordura

musculação, levantamento de pesos ou exercícios funcionais, que ajudam a aumentar a massa muscular e a queima de gordura 'Cardio' moderado: corrida, caminhada, natação ou ciclismo em intensidade moderada são ótimos para melhorar a saúde cardiovascular

corrida, caminhada, natação ou ciclismo em intensidade moderada são ótimos para melhorar a saúde cardiovascular HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade): para melhorar o metabolismo e aumentar o gasto calórico

para melhorar o metabolismo e aumentar o gasto calórico Exercícios de flexibilidade e alongamento: como yoga ou pilates, que ajudam na recuperação muscular e na mobilidade

