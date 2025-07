BH registra novamente um dos dias mais frios do ano nesta quarta (9)

O frio se mantém em Belo Horizonte e os termômetros marcaram, mais uma vez, sensação térmica negativa na manhã desta quarta-feira (9/7).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 10,5ºC, às 6h20, na Região Venda Nova. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 10,8ºC, às 6h, e a sensação térmica foi de -0,8ºC.

Segundo o órgão municipal, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 24ºC e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.

10 dias mais frios de BH em 2025

8,1°C – 12/06/2025 às 6h40 (Mangabeiras) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)



8,8°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)



9,4°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)



9,9°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)



10,0°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)



10,4°C – 07/07/2025 às 5h50 (Mangabeiras)



10,5°C – 08/07/2025 às 4h10 (Mangabeiras), 09/07/2025 às 6h20 (Venda Noba)



10,8°C – 16/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)



11,3°C - 04/07/2025 5h45 (Mangabeiras)



11,7°C – 17/06/2025 às 3h00 (Cercadinho), 03/07/2025 às 6h10 (Centro-Sul) e 03/07/2025 às 7h00 (Pampulha)

Minas Gerais

Assim como na capital, uma massa de ar frio mantém o tempo estável em Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia é de sol com poucas nuvens no estado.

Conforme a previsão, as temperaturas seguem baixas, especialmente ao amanhecer e no período da noite. Há chance de geada em pontos isolados da Região Sul do estado e nevoeiro na faixa leste de Minas. Já os índices de umidade relativa do ar ficam em torno de 30%.

De acordo com o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com névoa úmida nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, a quarta será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.