Por que os pés incham durante o frio?

Desde o fim de maio, o Brasil tem recebido as primeiras ondas de frio que já sinalizam a chegada do inverno, que teve início em 20 de junho. O período, que pode ser agradável para alguns, também é sinônimo de incômodo para outros, principalmente aqueles mais sensíveis a sintomas como inchaços nos membros inferiores ou sensação de mãos e pés gelados, mesmo com o uso de luvas e meias.



De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), a sensação de inchaço ou até mesmo de membros gelados é causada pela vasoconstrição. Trata-se de um mecanismo natural do corpo, que visa preservar a temperatura quando estamos expostos a baixas temperaturas. Na busca por manter órgãos vitais como o coração e o cérebro aquecidos, o organismo contrai os vasos sanguíneos periféricos e reduz o sangue nas extremidades, como mãos, pés e pernas.



Mesmo que isso seja parte de uma reação natural, a SBAVC alerta para esse processo pode causar desconforto com o surgimento de inchaços nas extremidades do corpo, provocado pela circulação reduzida. Além disso, o retorno venoso - parte do fluxo sanguíneo que corre dos pés para o coração - pode ser prejudicado, o que favorece a retenção de líquidos e provoca o edema.

Outra possibilidade é o Fenômeno de Raynaud, que também pode ser desencadeado pelo frio. Neste quadro, é observada a redução da oxigenação dos tecidos e o surgimento de sintomas como dor e formigamento persistentes. Pessoas com diagnósticos de hipertensão, diabetes e obesidade são mais suscetíveis a esse tipo de problema. Na dúvida, sempre busque orientação médica.



O que fazer para prevenir os inchaços durante o frio:



Meias de compressão: as meias são utilizadas no tratamento de problemas de circulação, que causam inchaços, fadiga e conseguem aliviar vários sintomas causados pelo frio.

as meias são utilizadas no tratamento de problemas de circulação, que causam inchaços, fadiga e conseguem aliviar vários sintomas causados pelo frio. Hidratação: beber bastante água ajuda a manter a viscosidade do sangue adequada e melhora a circulação venosa.

beber bastante água ajuda a manter a viscosidade do sangue adequada e melhora a circulação venosa. Roupas confortáveis: vestimentas muito justas podem dificultar o fluxo sanguíneo e agravar problemas circulatórios.

vestimentas muito justas podem dificultar o fluxo sanguíneo e agravar problemas circulatórios. Atividade física: movimentar-se regularmente, mesmo dentro de casa, ajuda a estimular a circulação e prevenir trombose venosa profunda.

movimentar-se regularmente, mesmo dentro de casa, ajuda a estimular a circulação e prevenir trombose venosa profunda. Aquecimento: manter mãos e pés protegidos do frio reduz o risco de vasoconstrição excessiva e do Fenômeno de Raynaud.

manter mãos e pés protegidos do frio reduz o risco de vasoconstrição excessiva e do Fenômeno de Raynaud. Álcool e tabaco em excesso: essas substâncias podem comprometer a circulação e aumentar o risco de doenças vasculares.

Atenção: a alteração de cor na pele para um tom arroxeado ou a perda de sensibilidade nas regiões afetadas podem ser um alerta para um problema circulatório. Nesses casos, a orientação é ir ao médico.



Com diversos modelos que podem ser utilizados diariamente e outros recomendados conforme avaliação de um especialista em saúde vascular, as meias de compressão são itens que colaboram para a circulação saudável, prevenção de doenças circulatórias e alívio dos sintomas causados pelos climas mais frios. Elas podem se adequar a qualquer necessidade da pessoa, desde viagens longas, a esportes e pós-cirúrgicos, com eficácia no tratamento de doenças venosas e linfáticas.