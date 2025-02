Duas cidades mineiras estão entre os 10 destinos mais acolhedores do Brasil

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A Booking.com revelou, através do 13° Traveller Review Awards – premiação anual baseada em mais de 360 milhões de avaliações verificadas, que reconhece prestadores de serviços de turismo e sua hospitalidade –, os dez destinos mais acolhedores do Brasil em 2025. Entre os destaques, Gonçalves e Monte Verde, duas localidades encantadoras do interior de Minas Gerais, localizadas na Serra da Mantiqueira, entraram no ranking do TOP 10 de 2025.



Já Urubici, em Santa Catarina, obteve reconhecimento internacional ao entrar na lista de destinos mais acolhedores do mundo. Entre outros destinos nacionais, a diversidade geográfica é um destaque: da serra catarinense às praias do Nordeste, cada acomodação combina belas paisagens com aconchego. Para Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking.com no Brasil, “A cada ano, vemos novos destinos ganhando espaço, o que indica não apenas um reconhecimento da qualidade da hospitalidade oferecida, mas também uma mudança no perfil dos turistas, que estão explorando além dos roteiros tradicionais”.

Gonçalves(1.350m)- A cidade mineira fica na Serra da Mantiqueira (proporcionando aos turistas trilhas e cachoeiras), a 456 km de Belo Horizonte, com cerca de 4.800 habitantes.A economia é baseada principalmente no turismo e na produção agropecuária, com destaque para a produção de queijos e derivados do leite.

Confira os destinos mais acolhedores do Brasil em 2025, de acordo com o Traveller Review Awards:

Urubici, Santa Catarina

São Bento do Sapucaí, São Paulo

Flecheiras, Ceará

Gonçalves, Minas Gerais

Praia Grande, Santa Catarina

Japaratinga, Alagoas

Pomerode, Santa Catarina

Monte Verde, Minas Gerais

Cunha, São Paulo

Visconde de Mauá, Rio de Janeiro



Neste ano, a premiação atingiu um recorde de 1,71 milhão de homenageados – incluindo parceiros de acomodação, locadoras de carros e empresas de táxi -, crescendo 16% em relação ao ano anterior.

Nota aos editores:

Para receber um prêmio, as acomodações parceiras precisaram ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 8 (de 10), com base em pelo menos 3 avaliações recebidas até as 23h59 (Horário da Europa Central) de 30 de novembro de 2024. Os parceiros de aluguel de carros precisaram ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 8 (de 10), com base em pelo menos 10 avaliações recebidas até as 23h59 (Horário da Europa Central) de 31 de outubro de 2024. Para receber um prêmio, os táxis precisaram ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 4,6 (de 5), além de terem concluído 2.000 corridas até as 23h59 (Horário da Europa Central) de 30 de novembro de 2024.

Somente os clientes que de fato se hospedaram em uma acomodação, alugaram um carro ou fizeram uma corrida de táxi podem deixar uma avaliação sobre a experiência que tiveram na Booking.com. Como essas avaliações não são editadas ou corrigidas, os visitantes do site podem tomá-las como uma referência autêntica da experiência de um viajante real ao se hospedar em uma acomodação ou utilizar o serviço de transporte terrestre fornecido pelos parceiros da Booking.com.

*Os destinos foram selecionados de acordo com a proporção total dos vencedores do Traveller Review Awards 2025, em comparação ao número total de propriedades elegíveis naquela cidade ou região (apenas acomodação). Os destinos também precisavam ter um número de vencedores superior à média para serem incluídos na lista (200 ganhadores ou mais para cidades e regiões) e foram selecionados de acordo com sua localização geográfica.