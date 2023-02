Monte Verde: fuja do carnaval e conecte-se com a natureza

Para muitos, a espera de 2 anos chega ao fim; para outros, o retorno do tormento. A poucos dias do carnaval, quem tem pavor da festa momesca vive o dilema: onde se refugiar do caos de barulho, confetes e multidões de foliões? Não se preocupe, vamos te ajudar. Se está procurando uma rota de fuga ao agito, Monte Verde, no alto da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, a cerca de 1600 metros de altitude, pode ser o lugar perfeito para você. Localizada a 520 quilômetros de Belo Horizonte, esta charmosa cidade montanhosa oferece uma atmosfera tranquila e acolhedora, longe da agitação da folia.









Resumo: o que Monte Verde tem de especial?













A cidade é cercada por montanhas e florestas, oferecendo passeios por trilhas

No centrinho, com arquitetura européia, concentra os melhores restaurantes, cafés e lojas de artesanato

Tour por uma cervejaria artesanal típica alemã com direito a degustação

Visita repleta de sabores pelas principais fábricas de chocolate

Diversão radical para toda família em uma fazenda que inclui tirolesa e passeio de quadriciclo

City tour em um veículo 4x4 visitando os principais pontos turísticos

Gastronomia internacional de dar água na boca









Fugir para Monte Verde é fazer aquela viagem perfeita para relaxar e apreciar as belezas encantadoras da natureza. Soma-se ao passeio também uma oferta gastronômica única, com pratos típicos e deliciosos para todos os gostos. Rodeada de picos e montanhas, situação geográfica favorável ao clima europeu, Monte Verde é reconhecida como estância climática. O lugarejo também atrai os amantes do ecoturismo sustentável, sem abrir mão, claro, de boa dose de espírito aventureiro.

Do Mirante da Trilha da Pedra Redonda o turista terá vista privilegiada das montanhas de Minas. Bom para fotografar e contemplar a natureza ao redor (foto: Tom Araújo/Divulgação)





O distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, é uma boa alternativa para toda família como pausa da correria do carnaval e deseja curtir a natureza, a gastronomia e a tranquilidade. Ao passar pelo portal na entrada da cidade, o turista percebe que o charmoso destino não à toa é reconhecido como um dos destinos mais românticos do Brasil. No ponto mais alto de Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo, Monte Verde respira e inspira ar puro com paisagens de tirar o fôlego. O clima é tropical de altitude, indo dos 25°C no verão ao 0°C no inverno. Por conta desse frio todo, ela é conhecida como a 'Suíça mineira' - percepção essa amplificada pela arquitetura européia, pela quantidade de restaurantes, cafés, cervejarias com o melhor da cozinha internacional e, de quebra, pelas paisagens de montanha, que servem de moldura para encantar seus visitantes.









Rebecca Wagner, presidente da MOVE ( agência que fomenta o turismo em Monte Verde) fala do destino como alternativa para quem deseja fugir do carnaval: "Monte Verde, por tradição, é um destino turístico buscado muito por famílias e casais que desejam mesmo tranquilidade e paz em contato com a natureza. A avenida principal até terá um bloquinho de carnaval, muito singelo, sem muita bagunça. Alguns estabelecimentos vão decorar as suas fachadas um pouco mais alegres, mas, no geral, nosso público é aquele que está buscando mesmo se conectar e ficar quietinho com a família e com aquelas pessoas que amam. Convidamos as pessoas para vir passar momentos especiais em Monte Verde, em tranquilidade".

















Ponto de encontro

Toda florida, a Avenida Monte Verde concentra os melhores restaurantes, cafés, fábricas de chocolate e loja de artesanato (foto: Tom Araújo/Divulgação. )









Passou o portal da entrada, a avenida principal de Monte Verde é onde tudo acontece. Com cerca de 1 quilômetro de extensão, lá concentra praticamente quase todos os restaurantes, lojas e os serviços do distrito. A beleza do lugar está na decoração florida e na arquitetura em estilo europeu. Nessa avenida é onde o turista vai encontrar a Galeria Suíça, o Shopping Center Celeiro, a Vila Europa e a Vila Germânica. No interior dessas galerias estão as imperdíveis cervejarias cachaçarias e chocolaterias de produtores locais. Além de lojas de roupas, de artesanato, de suvenires.









Para os apreciadores da gastronomia, Monte Verde oferece uma ampla variedade de restaurantes, desde os clássicos da cozinha mineira até opções de culinária internacional. Com influência italiana e alemã, o charme europeu é visto nas lojinhas com seus artesanatos diferenciados. Para os amantes da boa mesa e de um bom vinho, restaurantes requintados oferecem uma gastronomia dos deuses. Claro que não podemos esquecer das lojas de chocolates artesanais e dos irresistíveis fondues. Esqueça a dieta!









Se você está procurando por entretenimento noturno, a cidade também tem opções para todos os gostos, desde bares com música ao vivo até boates para dançar a noite toda.

















Trilhas ao redor

Monte Verde respira e inspira ar puro com paisagens de tirar o fôlego. O clima é tropical de altitude, indo dos 25°C no verão ao 0°C no inverno (foto: Hotel Cabeça de Boi/Divulgação)





Com suas paisagens deslumbrantes e ar fresco da serra, Monte Verde é o destino ideal para aqueles que buscam descanso e renovação. Além de caminhadas em meio à natureza, é possível praticar esportes como rapel, tirolesa e passeios de bike. A trilha na Pedra Redonda é para quem tem fôlego de sobra. Com 926 metros de extensão, é a trilha mais conhecida e frequentada da região. Sua inclinação é bem acentuada e exige um grande esforço do turista na subida. Ao longo do trecho há escadas de madeira em locais estratégicos, que favorecem a acessibilidade dos turistas. O cume da Pedra Redonda é amplo, plano e parece um terraço nas alturas. De lá, você tem uma visão 360° do horizonte.









Outra trilha imperdível é a do Pinheiro Velho. Em meio a mata atlântica, a trilha tem esse nome por conta do maior exemplar da espécie de Pinheiro na região - com aproximadamente 500 anos e cerca de 1.70 m de diâmetro, A entrada principal é feita pela Avenida Monte Verde, em frente a Gressoney - Fábrica de Chocolates.









Para os amantes da fotografia, o Mirante do Aeroporto merece ser visitado para aquela selfie nas redes sociais: localizado a 1.560 metros de altitude, ele oferece uma belíssima vista panorâmica para a cidade, com as montanhas verdinhas ao fundo servindo de moldura.







Corredeiras do Itapuá









O início da trilha é dentro do Fazenda Hotel Itapuá, (entrada a 3 quilômetros de Monte Verde). A belíssima trilha acompanha a margem do Córrego do Cadete, formada pelo conjunto de quedas d'água e exuberante mata nativa de Araucárias e outras espécies da região. Ao longo dela, com aproximadamente 1,5 quilômetro, há diversas entradas que levam até a margem do rio - e a vistas privilegiadas para as cachoeiras. Mas, cuidado! É preciso manter-se afastado das bordas das pedras que podem ser escorregadias.

















Parque Oschin









Dentre tantas atrações de Monte Verde, o Parque Oschin merece destaque. O verde transborda em uma área de 50.000m2. Diante de tanta exuberância, é possível observar no local pássaros, nascentes, araucárias e xaxins centenários, conectando-se de forma única com a natureza. Na lista de atrações do parque destacam: Caminho das Hortênsias, Mega Playground, Lago da Nalu, Pedra do Bento, Cascata da Olívia, Gruta do Ian, Piquenique Lhamas e a Estação Oschin - trenzinho repleto de magia e elegância que leva diversão para os visitantes de todas as idades.









Fazenda Radical

Se jogue nas alturas, tirolesa da Fazenda Radical é para quem busca adrenalina (foto: Move/Divulgação)

Outra grande atração para a família inteira. Como o nome da fazenda indica, o local é para quem curte adrenalina nas alturas. Fundada em 2010, inicialmente era apenas a Mega Tirolesa, totalizando 1050 metros de extensão a mais de 70 metros de altura. Com parceria com empresas terceirizadas veio o passeio de quadriciclo e UTV Offroad (mistura de carro e quadriciclo). Anos depois, a Fazenda Radical implementou o arvorismo, a parede de escaladas e o arco e flecha. Desde então, são sete atividades principais de pura diversão no local. O centro de lazer está aberto todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.









Tour da Cerveja

Cervejaria Fritz, aprenda como é feita uma genuína cerveja artesanal alemã (foto: Move/ Divulgação)

Amantes de cervejaria artesanal vão curtir: dá pra fazer uma visita guiada numa fábrica de cerveja, com direito a experiência extra sensorial entre os tonéis de lúpulo e malte. Ao visitar a Cervejaria Fritz, o turista é convidado a conhecer a produção da autêntica cerveja artesanal alemã e descobrir como o braumeister (mestre cervejeiro) cuida pessoalmente da preparação de 6 receitas típicas do velho continente. A reserva do tour precisa ser efetuada no caixa do restaurante ao lado. Curte a cozinha alemã? Prepare-se: no restaurante da cervejaria o visitante encontrará receitas que utilizam temperos genuínos nas mostardas que intensificam os sabores dos salsichões e carnes. Batatas, repolhos, cenouras e outros vegetais também estão presentes nos pratos preparados pelos chefs.









Delícias de chocolates

Delícias da Gressoney Chocolates, a mais antiga fábrica de chocolate da cidade, fundada em 1978 (foto: Move/Divulgação)





Ir a Monte Verde e não experimentar um chocolate artesanal, é puro sacrilégio. São tantas opções que dão água na boca. A Gressoney Chocolates e a Sabor Chocolate são as mais tradicionais. A Gressoney é a mais antiga fábrica de chocolate da cidade, fundada em 1978. Com produção totalmente artesanal, a lojinha oferece aos visitantes delícias exclusivas como: a prímula (mistura de alfajor com pão-de-mel); a 'sopa de morango' e o marzipan, (uma massa de amêndoas); todos eles cobertos com chocolate. E não deixe de experimentar o chocolate quente famoso. Já a fábrica Sabor Chocolate foi aberta em 2011, na Galeria Suíça, os visitantes podem degustar e conferir como é feita a produção dos seus chocolates artesanais. No local é possível apreciar licores, compotas e biscoitos amanteigados.













City tour 4X4

Para quem não anima caminhar, agências de ecoaventuras oferecem city tour em passeios com quadriciclos ou veículos 4x4 (foto: Marcos Michelin/EM )

Quer conhecer as belezas naturais ao redor, mas morre de preguiça de encarar uma trilha com uma longa caminhada no percurso? Para você, a sugestão é contratar um city tour feito em carros 4×4. Em Monte Verde existem dezenas de empresas que oferecem esse passeio aos turistas. O passeio dura cerca de quatro horas e passa pelos principais pontos turísticos de Monte Verde. Para os amantes das bikes, algumas empresas também oferecem um passeio diferente, desbravando os pontos da cidade em cima de bicicletas. Antes de viajar, consulte o site oficial ( https://monteverde.org.br/agencias ) ou basta perguntar na recepção do hotel em que estiver hospedado.













Cidade acolhedora





Em fevereiro do ano passado, Monte Verde entrou na lista das Cidades Mais Acolhedoras do Mundo, feita pela Booking.com, o destino mineiro é repleto de natureza, montanhosa, com lindos cafés e restaurantes, o que permitiu que a região subisse três posições na comparação com o ano passado e ficasse em 6º lugar no ranking. Bruno Rosa, secretário de Turismo de Camanducaia, reconhece a importância do trabalho realizado pela associação, pelos investidores locais e exalta os atrativos do distrito mineiro para explicar o seu sucesso. "Há algum tempo Monte Verde integra essa lista dos destinos mais acolhedores do Brasil, sendo, neste ano, o primeiro do país e o sexto do mundo. É um destino consolidado, que vem trabalhando fortemente para melhorar a sua posição no universo turístico brasileiro. E é óbvio que, em breve, a gente vai conseguir começar a atrair mais o público internacional também", destaca Rosa.

















MOVE





Ao longo do ano, Monte Verde recebe milhares de turistas de todas as partes do Brasil. O destaque no calendário festivo é o 'Natal Cultural nas Montanhas 2022' - recebeu mais de 200 mil turistas durante os 36 dias de evento, destacando ainda mais o destino turístico do Sul de Minas. Realizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) em parceria com a Prefeitura de Camanducaia, o evento garantiu uma taxa de ocupação superior a 70% nos hotéis e pousadas da cidade, atraindo visitantes de mais de 200 municípios de todo o Brasil. De acordo com Bruno Rosa, a cidade recebe aproximadamente 1 milhão de turistas por ano e a expectativa é que o número aumente ainda mais em 2023. "Monte Verde abraça o turista assim que ele entra pelo portal. Sem dúvida, a gastronomia, o romance e as atividades ao ar livre não podem faltar", diz.

































Ligue o GPS





Para chegar em Monte Verde, o acesso é pela rodovia Fernão Dias (BR 381) e fica distante cerca de 520 quilômetros de Belo Horizonte e 168 quilômetros de São Paulo. Então, é só dirigir até Camanducaia e se orientar pelas placas até Monte Verde, subindo a serra de 29 quilômetros de distância e paisagens estonteantes.









Onde ficar





E para aqueles que procuram opções de hospedagem, Monte Verde oferece uma ampla variedade de opções, desde hotéis luxuosos até pousadas aconchegantes. Algumas oferecem spa e piscinas, para ajudar a relaxar ainda mais.









POUSADA TOCA DA CORUJA





Com nota 9.5 no Booking.com, esta aconchegante pousada está localizada a 1,5 km da Praça da Árvore, no Centro de Monte Verde. Ela oferece acomodações com jardim, piscina aquecida, lounge compartilhado e terraço. A pousada dispõe de banheira de hidromassagem, serviço de quarto e Wi-Fi gratuito. Todos os quartos incluem chaleira, enquanto alguns quartos contam com varanda, e outros também oferecem vista da montanha. https://www.pousadatocadacoruja.com.br/





Pacote de 17 a 21/2 para casal e mais uma terceira pessoa (acima dos 14 anos) - R$ 4.950









POUSADA VILLA DO SOL





Para quem procura acomodações com preços mais em conta, esta pousada vai agradar. A propriedade está localizada a apenas 1,3 km do Centro de Monte Verde. Os quartos da Pousada Villa do Sol são agradáveis e estão decorados com móveis de madeira. Todos os quartos contam com varanda privativa com vista panorâmica. As suítes maiores incluem cozinha totalmente equipada. https://pousadavilladosol.com.br









Pacote para o carnaval, de 18 a 21/2, para casal - de R$ 1.200 a R$ 2.000













HOTEL MEISSNER-HOF





Localizado a 900 metros do Centro de Monte Verde, o hotel dispõe de piscina coberta e ao ar livre. Inaugurado em 1993, foi todo planejado pelo proprietário com lembrança fiel da arquitetura Bavariana. Está dentro de um jardim com mais de 30.000 M² com bosques de araucárias e hortênsias e um charmoso terraço com vista panorâmica do mais lindo e romântico pôr-do-sol de Monte Verde. Você pode desfrutar de café da manhã colonial gratuito diariamente. O Meissner-Hof oferece uma grande variedade de opções de lazer como jogar tênis, salão de jogos e minigolfe. https://www.meissnerhof.com.br/





Pacote de 18 a 21/2, para casal - de R$ 2.686 e R$ 3584 para família