Monte Verde lugar para recarregar as energias

Do alto do Pico do Selado, avista-se a bela paisagem da cadeia de ontanhas da Serra da Mantiqueira (foto: AHPMV/Divulgação)



Descobrir o que há nas belezas de Monte Verde, cercada pela Serra da Mantiqueira, é um passeio e tanto para quem busca um pouco de sossego durante as “miniférias” de carnaval. Localizada na Sul de Minas Gerais, na divisa com São Paulo, o destino é um mundo de paisagens verdes, cheio de romance e deliciosa gastronomia. As esverdeadas montanhas convidam a realizar caminhadas nas trilhas ecológicas ou se aventurar na prática de esportes radicais. O fresco clima do local e a segurança das ruas fazem com que o turista se sinta à vontade para passear tranquilamente pela vila. No início do mês, Monte Verde entrou na lista dos 10 lugares mais acolhedores do mundo. A premiação anual Traveller Review Awards, da Booking.com, homenageia os parceiros que oferecem serviços diferenciados aos clientes.

Com ar europeu, a cidade mineira é um convite à boa gastronomia (foto: Marden Couto/turismo de minas)

Distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, é reconhecido por ser um destino romântico e ecológico (foto: Marden Couto/turismo de minas)