Café da manhã em ônibus transforma dia de passageiros a caminho do trabalho

A simpatia e a energia da motorista Edna Ferreira, mais conhecida como Baiana, transformou a linha 2151, que faz o trajeto Vista Alegre - Serra, em um lugar de convivência em meio ao caos do trânsito de Belo Horizonte (MG), com direito a café da manhã nesta sexta-feira (11/07).

A reportagem do Estado de Minas foi até o ponto final, partindo do bairro Vista Alegre, região Oeste da capital mineira, para acompanhar a viagem. No trajeto, o ônibus foi enchendo e cada passageiro que entrava contribuía com um quitute ou com um sorriso de surpresa ao se deparar com o evento inusitado. Por fim, a bandeja contou com pão de queijo, pastelzinho, coxinha, torradas e patê, tudo acompanhado de café e sucos.

Muito comunicativa, Baiana tem o hábito de puxar papo com os passageiros, em especial os que pegam o ônibus todos os dias. Com o tempo, as pessoas foram se aproximando e se tornando amigas. Um dia, a secretária do lar, Laíssa Emanuelle, sugeriu que fizessem um café da manhã coletivo.

“Nossa turma sempre foi muito animada, parece que estamos sentados em uma praça. Aí um dia eu falei: vamos fazer um café e cada um traz uma coisa? Às vezes a pessoa sai de casa na correria, não consegue tomar um café e quando chega no ônibus se depara com isso. É maravilhoso. A gente oferece para todo mundo que entra”, conta Laíssa.

Esta é a segunda vez que o café da manhã comunitário acontece dentro do ônibus; a primeira foi na última quinta-feira (3). Segundo a Baiana, o evento já se tornou destaque do 2151.

Ponto de encontro

Pegar ônibus logo pela manhã cedo pode ser uma tarefa árdua para grande parte da população. Mas a energia positiva da Baiana foi capaz de unir pessoas que não se conheciam, transformando o que era um simples transporte em um ponto de encontro. Ela faz questão de oferecer um sorriso a todos que entram no veículo.

“Me dá uma felicidade indescritível trabalhar aqui, estar com meu passageiros que fazem questão de ir comigo. O mais importante é trabalhar com alegria. Se cada motorista soubesse como faz bem trabalhar de bom humor e com um sorriso no rosto, o trânsito seria outro. Isso faz bem não só para os passageiros, mas para nós também”, comenta Baiana.

Os passageiros criaram, inclusive, um grupo no Whatsapp para poderem manter contato para além do ônibus. Ali, a motorista também avisa quando há alguma mudança no seu horário de trabalho ou quando terá folga.



O esteticista animal Juliano Campos conta que faz questão de pegar o mesmo coletivo todos os dias. De tanto ouvir as histórias da motorista sobre sua terra natal, ele decidiu viajar para a Bahia e provar os pratos típicos do estado.

“Ela é um doce de pessoa, uma alegria constante. A Baiana torna os nossos dias mais leves e alegres. Às vezes a gente está borocoxô e ela nos anima. Quando tem um feriado, por exemplo, ela também sente falta do acolhimento do passageiro.

Aidê Cristina de Jesus Conrado lembra de uma ocasião na qual deixou de pegar o ônibus dois dias seguidos, e a Baiana pediu que outros passageiros enviassem mensagem para saber o que tinha acontecido.”Ela é diferenciada, tem muito cuidado com a gente”, afirma.

Amor à profissão

Edna é natural de Salvador (BA) e veio para Belo Horizonte (MG) em 1989 à procura de emprego. Trabalhou como empregada doméstica por oito anos, até decidir enviar seu currículo para a Viação Zurick, onde começou a exercer a função de cobradora em 2008.

“Fui escolhida como uma das seis melhores cobradoras na época, e me deram a oportunidade de me tornar motorista. Depois de sete meses, em 16 de outubro de 2016, eu passei a ser motorista. Hoje eu tenho os meus passageiros como meus amigos”, conta.

Ela afirma que ama a profissão e lidar com o público. Com seu jeito único, ela já conquistou quase 15 mil seguidores no TikTok.