Surpresa: menina de 12 anos sente dor na barriga e descobre gravidez em MG

Uma menina de 12 anos descobriu que estava grávida depois de procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Nova Serrana (MG), na Região Centro-Oeste, nessa quinta-feira (10/7). Ela sentia dores abdominais e exames confirmaram a gestação.

O caso foi registrado pela Polícia Militar como estupro de vulnerável, crime previsto no Artigo 217-A do Código Penal, que considera qualquer relação sexual com menores de 14 anos como violação, independentemente de consentimento.

A adolescente foi encaminhada ao hospital, onde um novo exame confirmou a gravidez (entre 3 e 5 semanas). Inicialmente, a menina negou ter tido relações, mas depois admitiu um envolvimento com um rapaz que já deixou a cidade.

Ela não soube informar a idade do jovem e disse que o encontrou após faltar à aula. A mãe da menina não tinha conhecimento da situação. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.

Em outro caso registrado na mesma noite, em Belo Horizonte, uma jovem de 24 anos sofreu tentativa de estupro, agressão e roubo após marcar um encontro pelo aplicativo Tinder. O crime ocorreu na Rua Albert Sabin, Bairro Paquetá, Região Noroeste da capital.

A vítima relatou à Polícia Militar que foi atacada pelo homem, que fugiu após o crime. A PMMG segue em busca do suspeito.

O que é estupro de vulnerável?

Segundo a lei brasileira, configura estupro de vulnerável qualquer ato sexual com menores de 14 anos, pessoas com deficiência mental ou que não possam consentir. A pena varia de 8 a 15 anos de prisão, mesmo que não haja violência explícita ou que a vítima tenha concordado. O crime é inafiançável e a investigação é obrigatória.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino