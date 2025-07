BH: jovem marca encontro no Tinder, é roubada e sofre tentativa de estupro

Uma jovem de 24 anos sofreu uma tentativa de estupro seguida de agressão e roubo em um encontro marcado pelo Tinder. O caso aconteceu no bairro Paquetá, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (9/7).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada em uma base de segurança. Aos militares, ela contou que marcou um encontro com um homem através do aplicativo de relacionamento Tinder na rua Albert Sabin, ao lado do Sacolão Hortiplus.

O suspeito chegou em um Fiat Palio de cor escura. Ela entrou no carro e os dois seguiram à Rua Francisco Santos Anastácia. Quando transitavam à altura do número 333, o homem tentou agarrá-la sem consentimento.

Conforme o relato, ao perceber que ela o recusava, o suspeito deu socos no rosto e rasgou as roupas íntimas dela. Depois das agressões, ela foi jogada para fora do carro e o suspeito fugiu.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem levou o iPhone, blusa, bolsa, sapato, uniforme, óculos e a carteira da vítima com todos os documentos e cartões dela.

Houve uma tentativa de rastreamento do telefone, mas a vítima não soube informar o e-mail utilizado na conta do iCloud ou o número de IMEI. Ela foi orientada a bloquear o aparelho, o chip e os cartões bancários.

As únicas características que a vítima soube informar aos policiais são que o suspeito é branco e usava uma blusa de frio escura. Os militares o procuraram, mas nenhuma pessoa foi encontrada. Câmeras de segurança na Rua Albert Sabin poderão ajudar nas investigações, que seguem com a Polícia Civil.

A empresa Tinder foi procurada e a reportagem aguarda o retorno.